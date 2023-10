NASA's Hubble-telescoop maakt verbluffende beelden van kosmisch rif

NASA's Hubble-ruimtetelescoop blijft ruimteliefhebbers verbazen en adembenemende beelden van het universum vastleggen. In de meest recente update van het Instagram-handvat deelde NASA twee boeiende afbeeldingen die zijn gemaakt door de Hubble-telescoop. Deze afbeeldingen tonen een ‘kosmisch rif’ op 163,000 lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Dorado.

De afbeeldingen tonen twee aangrenzende wolken van kosmisch stof en gas: de gigantische rode nevel NGC 2014 en de kleinere blauwe nevel NGC 2020. Deze nevels bevinden zich in de Grote Magelhaanse Wolk, een satellietstelsel van de Melkweg dat wemelt van massieve sterren. deel uitmaken van een uitgestrekt stervormingsgebied.

Volgens NASA zijn de sterren nabij het midden van de afbeelding aanzienlijk groter dan onze zon, variërend van 10 tot 20 keer zo groot. De intense straling die door deze sterren wordt uitgezonden, verwarmt de omringende dichte gassen, inclusief zuurstof, tot temperaturen van ongeveer 20,000 °F (11,000 °C). De nevel linksonder in de afbeelding werd gevormd door een ster die 200,000 keer helderder is dan onze zon en die via een reeks uitbarstingen gas had uitgestoten.

De verbluffende afbeelding vrijgegeven door NASA toont een helderblauwe ring met een kleine blauwe stip in het midden. Golven van rood en oranje gas lopen van de linkerbovenhoek naar de rechterbovenhoek van de afbeelding, waarbij een lichtblauw centrum uit de rode zee tevoorschijn komt. Bovendien zijn er verschillende helderwitte stippen verspreid over de afbeelding. Rechtsboven is donkerblauw gas te zien dat uit de uitgestrektheid van de ruimte komt.

De afbeelding werd gemaakt met Hubble's Wide Field Camera 3 ter herdenking van het 30-jarig bestaan ​​van de telescoop in de ruimte. Sinds de lancering op 24 april 1990 heeft de Hubble-ruimtetelescoop meer dan 1.4 miljoen waarnemingen gedaan van bijna 47,000 hemellichamen. Vernoemd naar de Amerikaanse astronoom Edwin P. Hubble, die de uitdijende aard van ons universum bevestigde, heeft de telescoop meer dan 175,000 banen rond de aarde voltooid, over een afstand van ongeveer 4.4 miljard kilometer.

De publicatie van dit ongelooflijke beeld van NASA's Hubble-telescoop trok veel aandacht van ruimteliefhebbers. Gebruikers uitten hun ontzag, ontzag en bewondering, waarbij één persoon de opname als “mooi” omschreef en een ander de opvallende kleuren opmerkte. De Hubble-telescoop heeft ons onmiskenbaar een opmerkelijk kijkje gegeven in de wonderen van de kosmos.

