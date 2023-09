Frank Rubio heeft spijt van een jaarlange missie weg van familie, ondanks recordbrekende prestaties

Astronaut Frank Rubio, die momenteel de titel draagt ​​voor de langste periode in de ruimte van een NASA-astronaut, heeft onthuld dat hij de missie zou hebben afgewezen als hij had geweten dat deze meer dan een jaar zou duren in plaats van de geplande zes maanden. Rubio deed deze bekentenis tijdens een recent interview vanuit het International Space Station (ISS).

Rubio's missie werd verlengd toen het ruimtevaartuig dat hem terug naar de aarde moest brengen, koelvloeistof begon te lekken terwijl het aan het ISS was bevestigd. Als gevolg hiervan heeft hij iets meer dan een jaar in een lage baan om de aarde doorgebracht, heeft hij 371 dagen ingelogd en is hij de eerste Amerikaanse astronaut geworden, en een van de slechts zes mensen, die een jaar in de ruimte heeft doorgebracht.

Rubio geeft echter toe dat hij zich niet vrijwillig zou hebben aangemeld voor zo'n lange missie vanwege belangrijke familie-evenementen die hij moest missen. Desondanks erkent hij de persoonlijke offers van astronauten om het ruimtestation operationeel te houden.

Rubio keert op 27 september terug naar de aarde en kijkt ernaar uit om zich te herenigen met zijn familie en te genieten van de eenvoudige geneugten van het leven op het aardoppervlak. Hij is van plan zich te concentreren op het doorbrengen van tijd met zijn dierbaren en het waarderen van de rust en stilte van de natuur.

