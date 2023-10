Nieuw onderzoek onderzoekt de impact van de impact op organische stoffen op Ceres

By

Een van de opmerkelijke ontdekkingen gedaan door NASA's Dawn-missie is de aanwezigheid van complexe organische stoffen op Ceres, het grootste object in de asteroïdengordel. De vondst van alifatische moleculen, bestaande uit koolstof- en waterstofketens, samen met de aanwezigheid van waterijs op Ceres suggereert dat deze dwergplaneet ooit de noodzakelijke ingrediënten voor leven zou kunnen hebben gehost.

De vraag hoe deze alifatische organische stoffen op Ceres zijn ontstaan, is sinds hun ontdekking in 2017 een onderwerp van intensief onderzoek geweest. Sommige studies suggereren dat ze door een komeet of een organisch-rijke impactor op Ceres zijn afgeleverd, terwijl anderen suggereren dat ze op de dwergplaneet door de verandering van zijn materialen door zout water. Ongeacht hun oorsprong zijn de organische stoffen op Ceres getroffen door de talrijke inslagen die het oppervlak ervan hebben aangetast.

Nieuw onderzoek, dat zal worden gepresenteerd op de GSA Connects 2023-bijeenkomst van de Geological Society of America, heeft tot doel ons begrip te vergroten van hoe de impact de alifatische moleculen op Ceres heeft beïnvloed. De implicaties van deze bevindingen zijn cruciaal voor het bepalen van de oorsprong van deze organische stoffen en het beoordelen van de bewoonbaarheid van de dwergplaneet.

Hoofdwetenschapper Terik Daly, een planetaire wetenschapper aan het Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, legt uit dat het onderzoek werd gemotiveerd door de eerste detectie van organische stoffen nabij een grote inslagkrater op Ceres. Het onderzoek geeft aan dat organische stoffen wellicht wijdverspreider zijn dan eerder werd aangenomen en dat ze in staat lijken te zijn om de impact onder Ceres-achtige omstandigheden te weerstaan.

Het begrijpen van de effecten van de impact op de organische stoffen van Ceres is essentieel voor het ontrafelen van de mysteries van deze dwergplaneet en hoe deze mogelijk het leven heeft ondersteund. Door de veerkracht van deze organische stoffen en hun verspreiding over Ceres verder te onderzoeken, hopen wetenschappers dieper inzicht te krijgen in de oorsprong en bewoonbaarheid van dit intrigerende hemellichaam.

