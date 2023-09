Vervanging van de traditionele kunstmestproductie door geëlektrificeerde synthese voor ureumproductie met lage koolstofintensiteit

Onderzoekers van de Northwestern University en de Universiteit van Toronto hebben samengewerkt om een ​​veelbelovende methode te onderzoeken voor de productie van de kunstmestureum met behulp van geëlektrificeerde synthese. Dit proces vermindert niet alleen de koolstofintensiteit die gepaard gaat met de productie van ureum, maar helpt ook bij de denitrificatie van afvalwater. Het team gebruikte een hybride katalysator gemaakt van zink en koper om afvalstikstof en koolstofdioxide om te zetten in ureum.

Het gebruik van synthetische stikstofkunstmest in de landbouw is van cruciaal belang, maar draagt ​​bij aan aanzienlijke koolstofemissies en nitraathoudende afvoer. De kunstmestproductie-industrie is jaarlijks verantwoordelijk voor 3% van het energieverbruik, waardoor het een doelstelling is om de uitstoot te verminderen en duurzamere alternatieven te vinden.

Ureum is een veelgebruikte en waardevolle meststof in de industrie en vertegenwoordigt een markt van $100 miljard. Hoewel onderzoekers alternatieve routes hebben onderzocht voor de productie van ammoniak, een primaire voorloper van veel meststoffen, hebben slechts weinigen zich op ureum geconcentreerd. Dit onderzoeksproject had tot doel te onderzoeken of afvalstikstofbronnen, afgevangen CO2 en elektriciteit kunnen worden gebruikt om ureum te genereren.

Het team ontdekte dat een hybride katalysator bestaande uit zink en koper effectief werkte in een relaismodus om de omzetting van kooldioxide en afvalstikstof in ureum te vergemakkelijken. De onderzoekers vonden historische referenties uit de jaren zeventig die duidden op het potentieel van pure metalen zoals zink en koper in deze processen. Door de verhouding tussen zink en koper te optimaliseren, bereikte het team de gewenste conversie-efficiëntie.

Naast het verkleinen van de CO70-voetafdruk die gepaard gaat met de productie van kunstmest, voerde het onderzoeksteam een ​​grondige levenscyclusanalyse uit om de energie- en kostenbesparingen te beoordelen. Ze ontdekten dat de overgang naar hernieuwbare energiebronnen de energie-emissies verder verlaagde, waardoor de technologie haalbaarder werd voor waterzuiveringsinstallaties. De omzettingsefficiëntie zou XNUMX% moeten bereiken voordat het proces breed toepasbaar zou zijn.

Hoewel er vóór de commercialisering nog vooruitgang moet worden geboekt, zoals het rekening houden met onzuiverheden in de waterbehandeling en het verlengen van de bedrijfstijd van het proces, biedt de geëlektrificeerde synthese van ureum met behulp van een hybride katalysator een enorm potentieel voor de productie van meststoffen met een lage koolstofintensiteit en denitrificatie van afvalwater.

Bronnen: Nature Catalysis