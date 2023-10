Geschiedenis blootleggen: nieuwe ontdekkingen over de kruising tussen mens en Neanderthaler

Uit een baanbrekend onderzoek is gebleken dat mensen en Neanderthalers veel eerder met elkaar kruisten dan eerder werd aangenomen, namelijk ongeveer 250,000 jaar geleden. Deze bevinding daagt het al lang bestaande idee uit dat kruising slechts 75,000 jaar geleden plaatsvond. Door middel van DNA-analyse hebben onderzoekers waardevolle inzichten ontdekt in de geschiedenis van deze eeuwenoude interacties.

Onthullingen uit DNA-onderzoek

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer zes procent van de genen bij Neanderthalers terug te voeren is op de mens. Bovendien hebben wetenschappers ontdekt dat bepaalde groepen mensen in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika sporen van Neanderthaler-DNA bezitten. Dit suggereert dat vroege mensen zich vermengden met Neanderthalers en vervolgens terugkeerden naar Afrika, waarbij ze een genetische afdruk achterlieten.

Michael Dannemann, universitair hoofddocent gespecialiseerd in evolutionaire en populatiegenomica, merkt op dat dit nieuwe onderzoek een grotere nauwkeurigheid biedt bij het annoteren van Neanderthaler DNA in moderne menselijke genomen. Bovendien helpt het bij het begrijpen hoe de vermenging van genen de fysieke eigenschappen van zowel Neanderthalers als vroege mensen beïnvloedde. Bovendien vergroot het onze kennis van hun migratiepatronen en interacties in het verleden.

Aanwezigheid van Neanderthaler DNA in Sub-Sahara Afrika

Een studie die onlangs in het tijdschrift Cell is gepubliceerd, heeft de aanwezigheid van Neanderthaler-DNA onthuld bij individuen van sub-Sahara-Afrikaanse afkomst. Hoewel de oorsprong van dit DNA nog steeds mysterieus blijft, richtte het onderzoek zich vooral op populaties met voorouderlijke banden met Niger-Congo.

Om licht te werpen op de aanwezigheid van Neanderthaler DNA in de huidige menselijke populaties, vergeleken onderzoekers genetisch materiaal van een oude Neanderthaler bekend als de “Altai Neanderthaler” met de genen van 180 individuen uit twaalf verschillende Afrikaanse populaties ten zuiden van de Sahara.

Door middel van statistische analyse identificeerden de wetenschappers gedeelde genetische varianten tussen mensen en Neanderthalers en onderzochten ze hoe deze versies van genen werden geërfd. Uit de studie bleek dat alle onderzochte Afrikaanse genomen ten zuiden van de Sahara Neanderthaler-DNA bevatten, waarbij sommige populaties tot 1.5 procent van het genetische materiaal van de Neanderthaler vertoonden. Dit waardevolle inzicht in kruisingen onthult dat deze genomen werden geërfd van mensen die zich vermengden met Neanderthalers en terugkeerden naar Afrika.

Recente onderzoeken wijzen op de aanwezigheid van Neanderthaler DNA

Het meest intrigerend was dat onderzoekers ontdekten dat het merendeel van het Neanderthaler-DNA in menselijke genomen geconcentreerd was in regio's die niet coderen voor de eiwitsynthese. Omgekeerd ontbraken in deze zelfde gebieden in het menselijk DNA Neanderthaler-genen. Dit suggereert dat Neanderthalers tijdens hun evolutieproces geen voorkeur hadden voor menselijke genen. In plaats daarvan evolueerden beide soorten verschillend, waarbij ze hun genomen aanpasten om verschillende doeleinden te dienen.

Fernando Villanea, een populatiegeneticus van de Universiteit van Colorado Boulder, benadrukt het belang van deze bevinding. Hij suggereert dat dit impliceert dat geen van beide genen superieur of inferieur is aan de andere; ze evolueerden eenvoudigweg om verschillende functies binnen het genoom van elke soort te vervullen.

Meer inzichten in de menselijke evolutie

Deze opmerkelijke bevindingen bieden wetenschappers de mogelijkheid om verder inzicht te krijgen in de fijne kneepjes van de menselijke evolutie. Sarah Tishkoff, de hoofdauteur van de studie en hoogleraar genetica en biologie aan de Universiteit van Pennsylvania, stelt een dieper onderzoek voor van de genetische samenstelling van de bevolking die 250,000 jaar geleden leefde en hoe deze zich verhoudt tot de genen van moderne mensen. Deze vergelijkende analyse zou waardevolle informatie kunnen onthullen over de geschiedenis en aanpassing van onze soort.

