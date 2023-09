Nieuw genomisch model duidt op een significant knelpunt in de populatie van menselijke voorouders

By

Een recent genomisch onderzoek heeft een aanzienlijk knelpunt aan het licht gebracht in de menselijke voorouderpopulaties die tussen 800,000 en 900,000 jaar geleden bestonden. Dit komt overeen met de tijdsperiode waarvan wordt aangenomen dat deze de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Denisovans, Neanderthalers en de moderne Homo sapiens heeft geleefd. Er is echter verder archeologisch bewijs nodig om deze bevinding te valideren.

De studie, geleid door Wangjie Hu en zijn collega's, maakte gebruik van een coalescentiemodel om de verschillen tussen genenlijnen te onderzoeken en de populatiegroottes uit het verleden te schatten. Ze analyseerden genomische sequenties van 3,154 individuen in 10 Afrikaanse en 40 niet-Afrikaanse populaties. De resultaten lieten een duidelijk knelpunt zien in alle Afrikaanse bevolkingsgroepen, met een duizelingwekkende daling van 98.7% in de voorouderlijke bevolking aan het begin van het knelpunt.

De afname van de bevolkingsomvang tijdens deze periode viel samen met klimaatveranderingen, waaronder verlengde ijstijden, verlaagde oppervlaktetemperaturen in het zeewater en waarschijnlijk langdurige droogtes in Afrika en Eurazië. Deze omgevingsfactoren hebben mogelijk bijgedragen aan het ernstige knelpunt waarmee onze menselijke voorouders te maken kregen.

Hoewel het knelpunt bij alle Afrikaanse populaties direct werd geïdentificeerd, werd het slechts zwak gedetecteerd bij de niet-Afrikaanse populaties. Dit suggereert dat de effecten van het knelpunt buiten Afrika beperkt of van korte duur kunnen zijn geweest.

Het voorgestelde knelpunt komt overeen met de periode waarin vermoedelijk de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Denisovans, Neanderthalers en de moderne Homo sapiens leefde. Deskundigen Nick Ashton en Chris Stringer waarschuwen echter voor de noodzaak van tastbaar archeologisch en fossiel bewijsmateriaal om de knelpunttheorie te ondersteunen.

Dit nieuwe genomische model biedt waardevolle inzichten in de eeuwenoude geschiedenis van onze menselijke voorouders en hun overleving door een ernstig knelpunt in de populatie. Verder onderzoek en archeologische ontdekkingen zullen van cruciaal belang zijn bij het valideren en uitbreiden van deze bevindingen.

Bron:

– “Genomische gevolgtrekking van een ernstig menselijk knelpunt tijdens de overgang van vroeg naar midden-Pleistoceen” door Wangjie Hu, Ziqian Hao, Pengyuan Du, Fabio Di Vincenzo, Giorgio Manzi, Jialong Cui, Yun-Xin Fu, Yi-Hsuan Pan en Haipeng Li

– “Zijn onze voorouders bijna uitgestorven? Genetische analyses suggereren een crash van de menselijke bevolking 900,000 jaar geleden” door Nick Ashton en Chris Stringer