Nieuwe ontdekking: mensen hebben seizoensgebonden veranderingen in slaappatronen

Uit een recent onderzoek uitgevoerd bij de Clinic for Sleep & Chronomedicine in Berlijn is gebleken dat mensen seizoensgebonden veranderingen in hun slaappatroon ondergaan. Bij het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Neuroscience, waren 188 vrijwilligers betrokken die drie nachten in een laboratorium doorbrachten waar hun slaap nauwlettend werd gevolgd.

Uit het onderzoek bleek dat proefpersonen tijdens de wintermaanden de neiging hebben om tot wel 60 minuten langer te slapen. Bovendien hadden de deelnemers in de herfst ongeveer 25 minuten minder tijd nodig om in de REM-slaap (Rapid Eye Movement) te komen dan in de lente. Gemiddeld ervoeren individuen in de winter ongeveer 30 minuten meer REM-slaap dan in de lente. Interessant genoeg was er tijdens de herfstmaanden een significante afname van de langzame slaap, de diepste vorm van niet-snelle oogbewegingsslaap (NREM).

De bevindingen dagen de conventionele overtuiging uit dat mensen de invloed van zonlicht op hun gedrag grotendeels hebben geëlimineerd. Ondanks dat ze in een goed verlichte stedelijke omgeving woonden, vertoonden de deelnemers nog steeds seizoensgebondenheid in hun slaappatroon.

Hoewel de onderzoeksgroep relatief klein was en bestond uit personen met slapeloosheid of depressie, was het verschil in slaapduur tussen zomer en winter waarschijnlijk aanzienlijk. Verder onderzoek met een grotere en gezondere steekproef is nodig om de bevindingen te valideren.

FAQ

Vraag: Wat waren de belangrijkste bevindingen van het onderzoek?

A: Uit het onderzoek bleek dat deelnemers tijdens de wintermaanden langer sliepen en meer REM-slaap ervoeren vergeleken met de lente. Er was ook een significante afname van de langzame slaap tijdens de herfstmaanden.

Vraag: Woonden de studiedeelnemers in goed verlichte stedelijke gebieden?

A: Ja, de deelnemers aan het onderzoek waren stadsbewoners in een grote moderne metropool waar kunstlicht overheerst.

Vraag: Zijn deze bevindingen van toepassing op alle individuen?

A: Bij het onderzoek waren personen met slapeloosheid of depressie betrokken, dus verder onderzoek is nodig om te bepalen of deze slaappatronen consistent zijn voor de algemene bevolking.

Vraag: Wat zijn de implicaties van deze bevindingen?

A: De bevindingen suggereren dat mensen een inherente seizoensgevoeligheid hebben en dat de slaapgewoonten moeten worden aangepast om tegemoet te komen aan de toegenomen slaapbehoefte tijdens de winter.

Vraag: Welke aanbevelingen zijn gedaan op basis van het onderzoek?

A: De onderzoekers suggereren dat eerder naar bed gaan in de winter de slaapkwaliteit en -duur kan helpen verbeteren.

