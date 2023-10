Asteroïde 12P/Pons-Brooks zou in 2024 met het blote oog zichtbaar kunnen zijn

Komeet 12P/Pons-Brooks, bekend om zijn cryovulkanische activiteit, zal op 21 april 2024 het dichtst bij de aarde passeren. Met een diameter van ongeveer 18.6 km heeft hij het potentieel om tijdens de periode met het blote oog zichtbaar te worden. deze nauwe ontmoeting.

Cryovolkanisme, ook bekend als koud vulkanisme, is een geologisch proces waarbij ijskoude materialen, zoals water, ammoniak of methaan, uit het inwendige van een hemellichaam barsten in plaats van uit gesmolten gesteente. Deze cryovulkanen worden vaak aangetroffen in ijzige lichamen zoals kometen en sommige manen in de buitenste delen van het zonnestelsel.

Komeet 12P/Pons-Brooks werd voor het eerst ontdekt door astronoom Jean Louis Pons in 1812, en later onafhankelijk herontdekt door William Robert Brooks in 1883. Hij volgt een elliptische baan rond de zon, met een gemiddelde periode van ongeveer 70.5 jaar.

Tijdens de dichtste nadering van de aarde in 2024 bestaat de mogelijkheid dat 12P/Pons-Brooks met het blote oog zichtbaar is. Dit betekent dat sterrenkijkers zonder de hulp van telescopen of verrekijkers de komeet aan de nachtelijke hemel kunnen zien. De zichtbaarheid van kometen kan echter soms onvoorspelbaar zijn, omdat deze afhankelijk is van factoren zoals de helderheid van de komeet en de nabijheid van de aarde.

Kometen bestaan ​​uit een mengsel van vluchtige materialen, zoals waterijs, stof, koolstofdioxide en methaan. Wanneer een komeet dichter bij de zon komt, zorgt de hitte ervoor dat deze vluchtige materialen verdampen en een gloeiende coma of atmosfeer rond de kern produceren. Deze gloeiende coma en de staart van de komeet maken kometen zichtbaar vanaf de aarde.

Het is belangrijk voor astronomieliefhebbers om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en voorspellingen over de zichtbaarheid van komeet 12P/Pons-Brooks in 2024. Met de juiste weersomstandigheden en een heldere nachtelijke hemel is er een kans om getuige te zijn van deze cryovulkanische komeet met de naakte oog.

Bronnen: Cryovulkanische komeet 12P/Pons-Brooks; Cryovulkanisme; Komeet