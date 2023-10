De Orioniden meteorenregen verlicht de hemel

De Orioniden-meteorenregen, die op 2 oktober begon en zal voortduren tot 7 november, zal zaterdag zijn hoogtepunt bereiken. Hoewel ongunstige weersomstandigheden in Groot-Brittannië het zicht kunnen belemmeren, kunnen hemelschouwers in andere delen van de wereld getuige zijn van dit astronomische spektakel. De douche is afkomstig van puin dat is achtergelaten door de komeet Halley, een van de bekendste kometen uit de geschiedenis. Terwijl de komeet rond de zon draait, breken kleine fragmenten af ​​en vormen een spoor van stof en ijs. Wanneer deze overblijfselen met een snelheid van 41 kilometer per seconde de atmosfeer van de aarde binnenkomen, verbranden ze door wrijving, waardoor lichtstrepen ontstaan.

Deze meteorenregen neemt een belangrijke plaats in op de jaarlijkse hemelse evenementenkalender. Dr. Minjae Kim, een natuurkundige van de Universiteit van Warwick, beschrijft het als een unieke kans voor degenen die de kans hebben gemist om getuige te zijn van de komeet van Halley. Terwijl de komeet zelf slechts eens in de 75-76 jaar langs de aarde passeert, vindt jaarlijks de Orionid-meteorenregen plaats, wat enige compensatie biedt voor degenen die de verschijning van de komeet mogelijk hebben gemist. Meteorenzwermen zijn vernoemd naar het sterrenbeeld waar ze vandaan lijken te komen, en in het geval van de Orioniden lijken ze uit de richting van Orion te komen.

Om de Orioniden-meteorenregen te observeren, is de beste tijd tussen middernacht en zonsopgang op zaterdag 21 oktober. Deze gebeurtenis kan zowel vanaf het noordelijk als het zuidelijk halfrond worden gezien, maar het zicht zal beter zijn bij heldere hemel. Het wordt aanbevolen om een ​​donkere buitenlocatie te zoeken met minimale lichtvervuiling. De meteoren zullen zichtbaar zijn aan de hele hemel, dus als u een grote open ruimte kiest, kunt u de hemelse weergave beter scannen. Omdat de timing van meteoren die de hemel doorkruisen onvoorspelbaar is, kan het een kwestie van wachten zijn. Het meenemen van drankjes en snacks kan de ervaring versterken.

Als u zaterdag niet aanwezig kunt zijn bij de meteorenregen, zijn er tot ongeveer 28 oktober nog mogelijkheden om deze in zijn maximale fase te zien.

Bronnen: BBC News