NASA onthult monster van Bennu-asteroïde tijdens OSIRIS-REx-missie

NASA staat op het punt het monster te onthullen dat is verzameld van de Bennu-asteroïde tijdens de OSIRIS-REx-missie. Het ruimtevaartagentschap zal het evenement woensdag live streamen. De OSIRIS-REx-missie markeerde NASA's allereerste monstername van een verre asteroïde. De complexe operatie omvatte het landen van een ruimtevaartuig op de rots, het pakken en opslaan van materialen ervan, en het terugbrengen naar de aarde.

De missie, die in september 2016 van start ging, verzamelde het monster vier jaar later met succes. Het ruimtevaartuig zette het monster af in een capsule die zoals gepland in de woestijn van Utah landde. Nadat de capsule in een schone kamer nabij de landingsplaats was vastgehouden, werd deze getransporteerd naar het Johnson Space Center in Houston, waar hij zal worden geopend. Dit zal het mogelijk maken dat jaren van wetenschappelijk onderzoek kunnen beginnen, wat waardevolle inzichten zal opleveren in de vorming van ons zonnestelsel en de oorsprong van het leven op aarde.

Bill Nelson, het hoofd van de NASA, beschreef de missie als ‘iets buitengewoons brengen: het grootste monster van een asteroïde dat ooit op aarde is ontvangen.’ Hij legde verder uit dat het monster wetenschappers zal helpen de vorming van planeten te onderzoeken, ons begrip van asteroïden die mogelijk een impact op de aarde kunnen hebben te verdiepen, en inzicht te verschaffen in de oorsprong en vorming van ons zonnestelsel.

Wetenschappers voeren momenteel een eerste analyse uit van het Bennu-materiaal. Analytische instrumenten zoals een scanning-elektronenmicroscoop (SEM), infraroodmetingen en röntgendiffractie (XRD) zullen worden gebruikt om een ​​beter begrip van het monster te krijgen. Deze tests zullen een basiskennis van het Bennu-materiaal opleveren en de weg vrijmaken voor verder gedetailleerd onderzoek.

Het monster van de Bennu-asteroïde zal worden onthuld tijdens een speciale gebeurtenis om 11 uur ET op woensdag 11 oktober. De gebeurtenis kan worden bekeken via de videospeler bovenaan de NASA-website of door NASA TV te bezoeken. Mis deze opwindende mijlpaal in de ruimteverkenning niet.

Bronnen:

– NASA gaat monster van Bennu-asteroïde onthullen tijdens de OSIRIS-REx-missie

– Afbeelding: NASA