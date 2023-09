Komeet Nishimura spotten: uw gids

By

Komeet Nishimura, ontdekt door de Japanse amateurastronoom Hideo Nishimura op 11 augustus, zal aardbewoners de unieke kans bieden getuige te zijn van zijn reis voordat hij ruim 400 jaar lang verdwijnt. De komende week hebben we de beste kans om dit zeldzame hemelse fenomeen te spotten.

De komeet raast momenteel richting de zon en zal dinsdag zijn dichtste punt bij de aarde bereiken, gevolgd door zijn dichtste punt bij de zon vijf dagen later. Amateurastronomen zijn al begonnen met het waarnemen van de komeet, die zichtbaar is vanaf de aarde. Quanzhi Ye, een astronoom aan de Universiteit van Maryland, benadrukt dat kometen met het blote oog weliswaar niet ongelooflijk zeldzaam zijn, maar nog steeds niet erg vaak voorkomen. De ontdekking van de komeet slechts een maand geleden maakt het tot een spannend en onverwacht kerstcadeau voor sterrenkijkers.

Hoe kun je deze schitterende komeet ontdekken? Zoek eerst en vooral een locatie uit de buurt van felle stadslichten om de zichtbaarheid te maximaliseren. Gebruik een verrekijker of een telescoop om uw kijkervaring te verbeteren. De beste tijd om hem te spotten is kort na zonsondergang, wanneer de lucht nog relatief donker is. Kijk naar de westelijke horizon, waar de komeet de komende tien dagen zichtbaar zou moeten zijn.

Komeet Nishimura is een zeldzame kans voor aardbewoners om getuige te zijn van een hemelse gebeurtenis van deze omvang. Mis de kans niet om een ​​glimp op te vangen van dit spektakel voordat het eeuwenlang verdwijnt. Pak je verrekijker, ga naar een donkere locatie en bereid je voor om versteld te staan ​​van de schoonheid van het universum.

Definities:

– Komeet: een hemellichaam dat bestaat uit een kern van ijs en stof en, wanneer het zich in de buurt van de zon bevindt, een ‘staart’ van gas- en stofdeeltjes die van de zon af wijzen.

Bronnen:

– Astronoom Quanzhi Ye van de Universiteit van Maryland