De zeldzame 'Ring of Fire'-zonsverduistering: hoe u deze veilig kunt bekijken en uw ogen kunt beschermen

Een zeldzame hemelse gebeurtenis, een ringvormige zonsverduistering genaamd, ook bekend als de 'ring van vuur'-eclips, zal plaatsvinden op zaterdag 14 oktober. Deze zonsverduistering zal zichtbaar zijn in delen van de Verenigde Staten, waarbij alle lagere 48 staten de mogelijkheid hebben om getuige te zijn van een deel van de zonsverduistering. Het fenomeen doet zich voor wanneer de maan tussen de aarde en de zon passeert, maar zich op het verste punt van zijn baan bevindt, waardoor hij de zon niet volledig kan bedekken en een ring van licht kan creëren.

Het is belangrijk op te merken dat direct in de zon kijken tijdens een zonsverduistering zonder de juiste oogbescherming permanente schade aan uw ogen kan veroorzaken. NASA stelt dat het nooit veilig is om tijdens een zonsverduistering rechtstreeks naar de zon te kijken. In plaats daarvan moeten kijkers gespecialiseerde oogbescherming gebruiken, zoals een goedgekeurde zonnekijkbril (ook bekend als eclipsbril) of een draagbare zonnekijker.

Een gewone zonnebril is niet voldoende om veilig naar een zonsverduistering te kijken. NASA benadrukt dat zelfs als zonnebrillen donker zijn, ze geen adequate bescherming bieden. Goedgekeurde zonnekijkers zijn duizenden keren donkerder en moeten voldoen aan de internationale norm ISO 12312-2. Deze kijkers moeten zowel het rechter- als het linkeroog bedekken en zijn voorzien van labels met daarop de fabrikant, instructies voor veilig gebruik en waarschuwingen voor eventuele gevaren.

Het is ook belangrijk om het gebruik van camera's, verrekijkers, telescopen of andere apparaten te vermijden om een ​​eclips te bekijken terwijl u een eclipsbril draagt ​​of een draagbare zonnekijker gebruikt. De geconcentreerde zonnestralen kunnen ernstig oogletsel veroorzaken, omdat ze door het filter heen branden.

Als u geen toegang heeft tot een eclipsbril of een draagbare zonnekijker, kunt u een pinhole-eclipsprojector maken als indirecte kijkmethode. NASA raadt aan een kartonnen doos, een wit vel papier, plakband, een schaar en een stuk aluminiumfolie te gebruiken om de projector te maken. Door een kleine opening in de folie te maken en het beeld van de zon op het papier te projecteren, kun je de zonsverduistering veilig waarnemen zonder direct in de zon te kijken.

Bedenk dat het alleen veilig is om de zonsverduistering tijdens de totaliteit zonder oogbescherming te bekijken als de zon volledig bedekt is door de maan. Zodra zelfs maar een klein stukje zon weer verschijnt, moet er opnieuw een eclipsbril of een draagbare zonnekijker worden gebruikt.

Het is belangrijk om eclipsbrillen of draagbare kijkers te inspecteren op eventuele schade voordat u ze gebruikt, en ze weg te gooien als ze gescheurd of bekrast zijn. Kinderen moeten worden geïnstrueerd over hoe ze op de juiste manier naar de zonsverduistering kunnen kijken, en ze moeten altijd onder toezicht staan ​​als ze een eclipsbril of draagbare zonnekijkers gebruiken.

Astronomieliefhebbers kunnen volgens NASA uitkijken naar de volgende totale zonsverduistering die Noord-Amerika doorkruist op 8 april 2024.

Bronnen:

– Nasa

– Space.com