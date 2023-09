Parasitaire wormen manipuleren het gedrag van de gastheer door de genexpressie te veranderen, zo blijkt uit onderzoek

Een recent onderzoek uitgevoerd door biologen van de Brown University heeft licht geworpen op de moleculaire mechanismen achter de gedragsveranderende effecten van parasitaire wormen op hun gastheren. Het onderzoek richtte zich op een soort bruine garnaal die besmet raakt met een parasitaire worm, waardoor gedrag en uiterlijk veranderen.

De geïnfecteerde garnalen, bekend als Orchestia grillus, vertonen een levendige oranje kleur en brengen meer tijd door in blootgestelde gebieden van kwelders, waardoor hun kwetsbaarheid voor predatie door vogels toeneemt. De onderzoekers veronderstelden dat de parasitaire worm, Levinseniella byrdi, het gedrag van de gastheer manipuleerde om zijn eigen overdracht tussen gastheren te verzekeren.

Om deze hypothese te onderzoeken, hebben de wetenschappers het DNA van geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde garnalen gesequenced en de genexpressiepatronen geanalyseerd. Ze ontdekten dat besmetting met de parasitaire worm gentranscripten activeerde die verband hielden met pigmentatie en sensorische detectie bij de garnalen. Bovendien werden immuunresponsgerelateerde gentranscripten onderdrukt in de geïnfecteerde garnalen, wat mogelijk verklaart waarom de parasieten in de gastheer kunnen blijven bestaan.

Het begrijpen van de moleculaire mechanismen achter interacties tussen gastheer en parasiet is belangrijk voor het beheersen van ziekteverwekkers, zowel bij dieren in het wild als bij mensen. Soortgelijke manipulatie van gastheergedrag door parasieten is waargenomen bij andere organismen, zoals de zombificerende effecten van bepaalde schimmels op insecten. Door deze interacties te bestuderen hopen wetenschappers inzicht te krijgen in de oorsprong en mechanismen van op pathogenen gebaseerde ziekten.

De bevindingen van deze studie dragen bij aan ons begrip van de complexe relatie tussen parasieten en hun gastheren. Verder onderzoek is nodig om de ingewikkelde mechanismen die een rol spelen volledig te ontrafelen, maar de studie biedt een cruciale opstap op het gebied van gastheer-parasiet-interacties.

Bronnen:

– “Moleculaire ecologie” – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726