Een recent incident in de Tsjernobyl-uitsluitingszone (CEZ) in Oekraïne heeft de aandacht gevestigd op de kwetsbaarheid van omgevingssensoren in gebieden met een hoog risico. Eind februari vertoonde het CEZ-dashboard voor stralingsmonitoring verhoogde gammastralingsniveaus voordat het offline ging, waardoor waarnemers in het ongewisse bleven over wat er gebeurde. Beveiligingsonderzoekers vermoeden dat de hoge waarden vervalst zijn.

Eén theorie over de oorzaak van de verhoogde gammastralingsniveaus was dat zware voertuigen die rond de CEZ reden radioactief stof hadden aangewakkerd, wat resulteerde in hogere meetwaarden. Dit bleek echter fysiek onmogelijk te zijn. Zelfs het verstoren van de bovenste 10 cm van de bodem, waar de radioactieve isotoop 137Cs geconcentreerd is, zou geen significante invloed hebben op de metingen van gammastraling. Bosbranden in de CEZ, die ook het opwervelen van 137Cs-houdende grond veroorzaken, leiden niet tot pieken in de gammastraling. Het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) bevestigde dat er geen significante toename van de straling was, maar dat de meetapparatuur grote schade had opgelopen.

Tijdens het Black Hat-evenement in augustus 2023 presenteerde beveiligingsonderzoeker Ruben Santamarta zijn redenering achter de manipulatie van de sensorgegevens. Hij suggereert dat het meetstation of de server die de gegevens verwerkt, vervalst of gemanipuleerd kan zijn. Helaas zijn de forensische gegevens die dit bewijzen, door de bezetter vernietigd. De analyse van Santamarta benadrukt de kwetsbaarheid van het monitoringsysteem en het gebrek aan redundantie bij het overbrengen van nauwkeurige informatie uit het rampgebied.

Dit incident herinnert ons aan de kwetsbaarheid van omgevingssensornetwerken in risicovolle gebieden. In veel rampscenario's is nauwkeurige sensorinformatie cruciaal voor het plannen van reddings- en reparatiemissies. Het versterken van het omgevingssensornetwerk en het toevoegen van redundantie op elk niveau kan een aanzienlijk verschil maken. Met de kans op fysiek geweld tegen bewakingsapparatuur of het uitvallen van een enkele verwerkingsserver, wordt het garanderen van de betrouwbaarheid van omgevingssensoren van cruciaal belang.

Bronnen:

– “Hoe het CEZ-evenement van 2022 de kwetsbaarheid van omgevingssensoren in gebieden met een hoog risico laat zien” – Hackaday.com

– Journal of Environmental Radioactiviteit – september 2023