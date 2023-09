Wetenschappers bestuderen gezondheidsrisico's en oplossingen voor toekomstige ruimtevaart

By

Met het toenemende aantal bemande missies naar de ruimte en plannen voor een toekomstige missie naar Mars, werken wetenschappers eraan om de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met ruimtevaart te beperken. Een van de grootste zorgen is ruimtestraling. Astronauten die buiten het Internationale Ruimtestation reizen, worden blootgesteld aan voortdurende straling, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor het zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem. NASA ontwikkelt technologie om astronauten tegen straling te beschermen, waaronder het inbouwen van afbuigende materialen in ruimtevoertuigen en ruimtepakken. Bepaalde diëten en supplementen, zoals enterade, kunnen ook helpen de effecten van blootstelling aan straling te minimaliseren.

Zwaartekrachtveranderingen in de ruimte vormen ook risico's voor astronauten. Zonder de effecten van de zwaartekracht van de aarde kunnen spieren en botten gedurende lange tijd verslechteren. Om dit tegen te gaan, zullen astronauten moeten sporten en supplementen moeten slikken, zoals bisfosfonaat, om hun bewegingsapparaat gezond te houden. Microzwaartekracht beïnvloedt ook de bloedsomloop, waardoor vloeistoffen naar het hoofd verschuiven. Dit kan leiden tot de uitbreiding van met vloeistof gevulde ruimtes in de hersenen en bijdragen aan het met ruimtevluchten geassocieerde neuro-oculaire syndroom, dat de structuur en functie van de ogen beïnvloedt. Wetenschappers onderzoeken het gebruik van gespecialiseerde broeken om vloeistoffen in het lichaam te herverdelen en deze effecten te verzachten.

Naast de gevaren voor de lichamelijke gezondheid kan de isolatie van de ruimtevaart ook diepgaande gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Maandenlang in dezelfde groep mensen leven en werken, zonder familie of vrienden te kunnen zien, kan een mentale uitdaging zijn. Astronauten zullen moeten leren omgaan met extreme isolatie en stappen moeten ondernemen om hun mentale welzijn te behouden tijdens langdurige ruimtemissies.

Over het geheel genomen is het, nu ruimtevaart steeds gebruikelijker wordt en er plannen zijn voor toekomstige missies naar Mars, van cruciaal belang voor wetenschappers om oplossingen te bestuderen en te ontwikkelen voor de gezondheidsrisico's waarmee astronauten te maken kunnen krijgen. Door deze uitdagingen aan te pakken, kunnen we de veiligheid en het welzijn van astronauten op hun reizen naar de sterren garanderen.

Definities:

1. Kevlar: Een sterke, hittebestendige synthetische vezel die wordt gebruikt in beschermende kleding en materialen.

2. Polyethyleen: een lichtgewicht, duurzaam en flexibel polymeer dat vaak in verschillende toepassingen wordt gebruikt, waaronder verpakkingen en plastic producten.

3. Enterade: een voedingssupplement dat wordt gebruikt om de gastro-intestinale bijwerkingen van blootstelling aan straling te verlichten, en dat ook wordt gebruikt bij kankerpatiënten tijdens bestralingstherapie.

4. Bisfosfonaat: een klasse geneesmiddelen die wordt gebruikt om botafbraak te voorkomen en osteoporose te behandelen.

Bronnen:

– Origineel artikel: “Hoe de risico’s van straling en andere gevaren van ruimtevaart te beperken” door Janelle Wheat en Angela Hill, The Conversation.