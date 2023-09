Brian May, astrofysicus en koningin-gitarist, assisteert NASA bij het in kaart brengen van asteroïde Bennu

Brian May, de legendarische leadgitarist van de band Queen, heeft bijgedragen aan de missie van NASA om een ​​monster van de asteroïde Bennu in kaart te brengen en op te halen. May, die een doctoraat in astrofysica heeft, werkte samen met wetenschapper Claudia Manzoni om realistische 3D-beelden van ruimtemissies te creëren. Met behulp van deze beelden hielp May Bennu in kaart te brengen en een veilige landingszone te vinden voor de OSIRIS-REx-sonde die het monster verzamelde.

De samenwerking begon toen May stereo's – 3D-beelden gemaakt van OSIRIS-REx-missiebeelden – naar missiedirecteur Dante Lauretta stuurde. Lauretta was verbaasd over de kwaliteit van de stereo's en zag hun potentieel bij het vinden van een landingsplaats voor het monster. May, Manzoni, Lauretta en anderen werkten samen aan het project, wat resulteerde in het boek ‘Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid’.

Dit is niet de eerste betrokkenheid van May bij NASA. In 2015 werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan de New Horizons-missie, die Pluto verkende. May staat niet alleen bekend om zijn bijdragen aan de astrofysica, maar ook als songwriter achter veel van Queen's hits, waaronder 'We Will Rock You' en 'I Want It All'.

May's passie voor ruimte en wetenschap blijkt duidelijk uit zijn actieve rol in NASA-missies. Zijn expertise en creativiteit als astrofysicus en gitarist blijven een impact maken in het veld.

