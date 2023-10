De voordelen van stikstofbanden bij mijnbouwactiviteiten

Mijnbouwbedrijven worden geconfronteerd met de voortdurende uitdaging om de productiviteit op peil te houden en tegelijkertijd de veiligheid van hun bemanningen onder uitdagende werkomstandigheden te garanderen. Grote mijnbouwvoertuigen, zoals laders en vrachtwagens, spelen een centrale rol in deze problemen en vereisen banden die zowel effectief als veilig zijn.

De veiligheid van banden is van het allergrootste belang in de mijnbouw. De banden van mijnbouwvoertuigen moeten stabiliteit en tractie bieden om materialen te verplaatsen en ongelukken te voorkomen. Het gewicht en de kracht van deze machines kunnen echter leiden tot bandenpech, wat problemen kan veroorzaken en zelfs explosiegevaar kan opleveren. Momenteel zijn mijnbouwvoertuigbanden vaak gevuld met zuurstofhoudende lucht, wat het risico op scheuren of door vonken veroorzaakte explosies vergroot.

Eén oplossing om dit risico te beperken is om de banden van mijnbouwvoertuigen te vullen met stikstof in plaats van lucht. Stikstof wordt al in personenvoertuigen gebruikt om de bandenspanning op peil te houden en de brandstofefficiëntie te verhogen, en biedt het extra voordeel van een grotere veiligheid in mijnbouwvoertuigen. Wanneer banden gevuld zijn met stikstof, wordt het explosiegevaar aanzienlijk verminderd.

Stikstof biedt verschillende directe voordelen voor mijnbouwvoertuigbanden. Het leidt tot langzamer drukverlies en minder corrosie van metalen bandonderdelen veroorzaakt door waterdamp. Dit vertaalt zich in een verbeterde veiligheid voor werknemers en mijnbouwexploitanten.

Bovendien helpt stikstof de levensduur van banden te verlengen door het leeglopen te vertragen. Hoewel zowel zuurstof als stikstof door de bandwand kunnen dringen, doet stikstof dit vier keer langzamer dan zuurstof en ruim 100 keer langzamer dan waterdamp. Dit kan resulteren in een verlenging van de levensduur van de band met 10%.

Bandenpech kan leiden tot werkonderbrekingen en aanzienlijke stilstand. Stikstof zorgt ervoor dat de banden optimaal opgepompt blijven, waardoor de buiging en wrijving worden verminderd, waardoor het risico op oververhitting en defecten van de band wordt verminderd. Het verbetert ook de brandstofefficiëntie, omdat het stikstofverlies langzamer is in vergelijking met zuurstof.

Banden voor mijnbouwvoertuigen vormen een veiligheidsrisico vanwege hun grootte, massa en druk. Het vullen van deze banden met zuurstof verhoogt het risico op bandbranden, vooral in ondergrondse mijnen. Met stikstof gevulde banden verminderen dit risico aanzienlijk.

Hoewel er uitdagingen zijn bij het implementeren van een systeem voor het oppompen van stikstof, zoals de kosten en het zware transport van stikstof naar afgelegen mijnbouwlocaties, zijn er potentiële oplossingen. Sommige bedrijven onderzoeken het genereren van stikstof op mijnlocaties, wat kostenbesparingen zou opleveren en het gebruik van stikstof in andere mijnbouwprocessen mogelijk zou maken, zoals de onderdrukking van methaan in de steenkoolwinning.

Hoewel het gebruik van stikstofbanden bij mijnbouwactiviteiten niet wijdverbreid is, wint het aan populariteit, vooral in Zuid-Afrika, waar het de industriestandaard is geworden. Stikstofgeneratoren worden geleverd aan mijnbouwactiviteiten in verschillende landen en de technologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren.

Kortom, het gebruik van stikstofbanden in mijnbouw biedt tal van voordelen, vooral op het gebied van veiligheid. Hoewel er uitdagingen zijn die moeten worden overwonnen, zou de implementatie van stikstofgeneratoren in ondergrondse mijnen extra voordelen kunnen opleveren in termen van kostenbesparingen en verbeterde mijnbouwprocessen.

