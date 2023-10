NASA ontwikkelt lichtgewicht, met additieven vervaardigde raketmondstuk voor diepe ruimteverkenning

By

NASA-ingenieurs hebben een belangrijke doorbraak bereikt in additive manufacturing, ook wel bekend als 3D-printen. Ze hebben met succes een raketmotormondstuk van aluminium ontwikkeld dat zowel lichter als efficiënter is dan traditionele mondstukken. Deze innovatie heeft het potentieel om een ​​revolutie in de verkenning van de diepe ruimte teweeg te brengen door het laadvermogen te vergroten.

Het aluminium raketmotormondstuk is gemaakt als onderdeel van het Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) -project. Het project wordt gefinancierd door NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD) en heeft tot doel lichtgewicht, additief vervaardigde aluminium raketmondstukken te ontwikkelen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en druk.

Een van de belangrijkste kenmerken van het RAMFIRE-mondstuk zijn de kleine interne kanalen, die het effectief koel houden tijdens de werking van de raketmotor. Dit ontwerp voorkomt dat het mondstuk smelt en garandeert zijn duurzaamheid, zelfs onder extreme omstandigheden. Bovendien is het RAMFIRE-mondstuk, in tegenstelling tot traditionele mondstukken waarbij meerdere onderdelen moeten worden samengevoegd, uit één stuk gebouwd. Dit vermindert het aantal benodigde verbindingen en verkort de productietijd aanzienlijk.

De ontwikkeling van additief vervaardigde raketmondstukken is een game-changer voor diepe ruimteverkenning. Door gebruik te maken van 3D-printtechnologie kan NASA nu lichtere en efficiëntere spuitmonden produceren die bestand zijn tegen de zware omstandigheden van de ruimtevaart. Deze doorbraak opent nieuwe mogelijkheden voor het ontwerp van ruimtevaartuigen en vergroot het potentiële laadvermogen voor toekomstige missies.

Met voortdurende vooruitgang op het gebied van additieve productie maakt NASA de weg vrij voor toekomstige ruimteverkenning. Door de grenzen van technologie en innovatie te verleggen, maken ze de mogelijkheid mogelijk grotere en robuustere ruimtevaartuigen te sturen om de verre uithoeken van ons universum te verkennen.

Definities:

1. Additive manufacturing of 3D-printen: een proces waarbij driedimensionale objecten worden gemaakt door materialen laag voor laag af te zetten op basis van een digitaal model.

2. Raketmotormondstuk: een onderdeel van een raketmotor dat de stroom uitlaatgassen stuurt en voor stuwkracht zorgt.

Bronnen: NASA, Directoraat Ruimtetechnologiemissie (STMD)