Waarom Mars zijn oceanen en magnetisch veld verloor

Het oppervlak van Mars staat bekend als dor en droog, maar er zijn aanwijzingen dat miljarden jaren geleden het noordelijk halfrond van de planeet bedekt was door een enorme oceaan. Tegenwoordig is Mars echter een woestijn zonder sporen van de ooit uitgestrekte watermassa's. Onderzoekers van de Universiteit van Tokio hebben licht geworpen op de reden waarom Mars zijn oceanen en magnetisch veld verliest.

In tegenstelling tot Mars wordt de aarde beschermd door een sterk magnetisch veld, dat haar beschermt tegen de schadelijke straling die door de zon wordt uitgezonden. Dit magnetische veld speelt een cruciale rol bij het behoud van onze atmosfeer en het voorkomen dat de oceanen verdampen en verloren gaan in de ruimte, zoals op Mars gebeurde.

Het onderzoeksteam onder leiding van Shunpei Yokoo simuleerde de kern van Mars in een laboratorium en ontdekte dat de scheiding van ijzer-zwavel- en ijzer-waterstofvloeistoffen in de kern vergelijkbaar is met wat er op aarde gebeurt, maar met een aanzienlijk temperatuurverschil. Op Mars scheiden de vloeistoffen zich af als gevolg van de lagere temperaturen in de kern, wat leidt tot convectiestromen die een beschermend magnetisch veld vormen. Zodra de vloeistoffen zich echter volledig scheiden, houden de stromingen op en verdwijnt het magnetische veld, wat resulteert in het strippen van de atmosfeer en het verdwijnen van de oceanen.

Deze bevindingen hebben implicaties voor de zoektocht naar bewoonbare exoplaneten. Hoewel de aanwezigheid van vloeibaar water op het oppervlak van een planeet een gebruikelijke maatstaf is voor de bewoonbaarheid, moet ook rekening worden gehouden met de sterkte van het magnetische veld. Het sterke magnetische veld van de aarde is mogelijk relatief zeldzaam in het universum, waardoor planeten met vergelijkbare omstandigheden voor het ondersteunen van water en leven minder vaak voorkomen.

