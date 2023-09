Het menselijk lichaam bevat biljoenen cellen, zo blijkt uit onderzoek

Een nieuwe studie heeft geschat dat het menselijk lichaam een ​​duizelingwekkend aantal cellen bevat. Onderzoekers analyseerden meer dan 1,500 artikelen om vast te stellen dat de gemiddelde volwassen man ongeveer 36 biljoen cellen heeft, terwijl volwassen vrouwen er 28 biljoen hebben en 10-jarige kinderen ongeveer 17 biljoen. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift PNAS, hield rekening met de grootte en het aantal van 400 soorten cellen in 60 weefsels in het lichaam. De analyse onthulde een consistente omgekeerde relatie tussen celgrootte en aantal. Met andere woorden: grotere cellen hebben een lager totaalaantal in vergelijking met kleinere cellen. Dit patroon omvat een breed scala aan celgroottes, van kleine rode bloedcellen tot grote spiercellen.

De auteurs van het onderzoek erkenden dat er beperkingen zijn aan hun bevindingen. De verstrekte cijfers zijn gebaseerd op ‘gemiddelde’ volwassenen en kinderen, en houden geen rekening met de aanzienlijke verschillen in grootte en gewicht tussen individuen. De onderzoekers merkten ook op dat er onzekerheid bestaat in hun schattingen vanwege het vertrouwen op indirecte metingen in plaats van directe metingen van de celmassa. De studie heeft echter discrepanties in eerdere schattingen van het celaantal aan het licht gebracht, wat gevolgen zou kunnen hebben voor ons begrip van lymfocytengerelateerde gezondheid en ziekten zoals HIV en leukemie. Uit de studie bleek dat er ongeveer 2 biljoen lymfocyten in het menselijk lichaam voorkomen, vier keer zoveel als eerdere schattingen.

Verder onderzoek is nodig om een ​​beter inzicht te krijgen in het aantal cellen in het menselijk lichaam, vooral bij vrouwen en kinderen. Deze studie biedt echter waardevol inzicht in het enorme aantal cellen waaruit het menselijk lichaam bestaat en de relatie tussen celgrootte en aantal.

Bronnen:

