Fruitvliegjes gebruiken herinneringen om naar voedsel te navigeren, ontdekt onderzoek

Onderzoekers hebben ontdekt hoe de hersenen van fruitvliegjes herinneringen aan beloningen uit het verleden transformeren in uitvoerbaar gedrag, waardoor ze voedsel kunnen vinden. Concreet verwerkt een sleutelgebied van de hersenen, het paddenstoellichaam genaamd, reukinformatie en kent waarden toe aan verschillende geuren. Het was echter onduidelijk hoe deze waarden de motorische acties beïnvloedden. Deze studie identificeerde een cluster van neuronen genaamd UpWiNs die een cruciale rol spelen bij het omzetten van geurherinneringen in bewegingen tegen de wind in.

Fruitvliegjes draaien, net als andere insecten, tegen de wind in om geuren op te sporen en te lokaliseren waar aantrekkelijke geuren vandaan komen. Het reuksysteem in de hersenen van de vlieg detecteert en voelt deze door de wind meegevoerde geuren, waardoor de vlieg naar de beloning wordt geleid. De onderzoekers ontdekten dat de UpWiN's remmende en prikkelende inputs uit verschillende compartimenten van het paddenstoellichaam integreren, waardoor de vlieg draait en tegen de wind in beweegt.

Het paddenstoellichaam in de hersenen van de vlieg verwerkt en integreert reukinformatie en kent positieve of negatieve waarden toe aan verschillende geuren. De onderzoekers ontdekten dat herinneringen die in verschillende compartimenten van het lichaam van de paddenstoel worden gevormd, verschillend gedrag uitlokken, waarvan er slechts enkele de beweging van de vlieg tegen de wind in aandrijven. De UpWiN's ontvangen remmende en prikkelende signalen van deze compartimenten, waardoor de vlieg effectief naar de bron van aantrekkelijke geuren kan navigeren.

Dit onderzoek geeft inzicht in hoe aangeleerde positieve en negatieve waarden worden vertaald in concrete, geheugengestuurde acties. De UpWiN's sturen ook prikkelende signalen naar dopaminerge neuronen voor leren van een hogere orde. Het begrijpen van deze neurale circuitmechanismen helpt verklaren hoe parallelle dopaminerge neuronen en geheugensubsystemen samenwerken om op geheugen gebaseerde acties en leren op het niveau van individuele neurale circuits te begeleiden.

Verder onderzoek naar fruitvliegjes kan licht werpen op de rol van herinneringen in gedrag en leren in de hersenen van zowel gewervelde als ongewervelde dieren.

Bron: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Definities:

– Paddenstoellichaam: een deel van de hersenen dat bij sommige insecten wordt aangetroffen en dat verantwoordelijk is voor het verwerken van reukinformatie en het toekennen van waarden aan verschillende geuren.

– UpWiNs: een cluster van neuronen die remmende en prikkelende signalen uit verschillende compartimenten van het paddenstoellichaam integreren, waardoor fruitvliegjes tegen de wind in bewegen in de richting van aantrekkelijke geuren.

Bronnen:

– Origineel onderzoek: “Neurale circuitmechanismen voor het transformeren van aangeleerde olfactorische valenties in windgeoriënteerde beweging” door Yoshinori Aso et al. eLife