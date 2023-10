Satellieten volgen de ontwikkeling van El Niño in de Stille Oceaan

Satellieten, zoals de Sentinel-6 Michael Freilich, observeren momenteel een fenomeen dat zich voordoet in de Stille Oceaan. De wateren nabij de westkust van Zuid-Amerika ervaren een temperatuurstijging, wat resulteert in de stijging van de zeespiegel. Deze stijging van de oppervlaktetemperatuur van de oceaan heeft een aanzienlijke impact op de weerpatronen in Azië en Noord-Amerika, een fenomeen dat bekend staat als El Niño.

Om inzicht te krijgen in de El Niño van dit jaar onderzoeken onderzoekers gebeurtenissen uit het verleden. In de verklaring van het Jet Propulsion Laboratory van NASA wordt gesteld dat Californië tijdens de El Niño van 2015-2016 zware regenval heeft ervaren, wat leidde tot hoge branding, overstromingen en modderstromen.

Een nieuw beeld van NASA vergelijkt het begin van de El Niño van 2023 met de patronen waargenomen in oktober 1997 en oktober 2015, die door de ruimtevaartorganisatie als extreme gebeurtenissen werden beschouwd. Deze eerdere gebeurtenissen veroorzaakten verschuivingen in de mondiale temperaturen, windpatronen en zeeniveaus.

Wanneer de temperatuur van het oppervlaktewater stijgt, verzwakken de oost-west-oppervlaktewinden. Deze verandering leidt tot meer regenval in de oostelijke en centrale Stille Oceaan, terwijl in Indonesië de regenval afneemt. Bovendien verandert de activiteit in de Stille Oceaan de straalstroom, wat resulteert in nattere en koudere omstandigheden in het zuiden van de VS en drogere en warmere omstandigheden in het noorden.

Ondanks dat de El Niño van dit jaar relatief mild lijkt in vergelijking met gebeurtenissen uit het verleden, suggereert Josh Willis, de projectwetenschapper voor Sentinel-6 Michael Freilich, dat het nog steeds een natte winter in het zuidwesten van de VS kan veroorzaken als de omstandigheden zich aanpassen.

De Sentinel-6 Michael Freilich-satelliet maakt deel uit van de Copernicus Sentinel-6/Jason-CS-missie, een gezamenlijke inspanning van het European Space Agency, de Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten, NASA en NOAA. Het is vernoemd naar Michael Freilich, voormalig directeur van de Earth Science Division van NASA.

Bronnen:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, Californië

– Nationale Oceanische en Atmosferische Administratie (NOAA)