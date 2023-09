De rol van geïoniseerd ureum in de oorsprong van het leven op aarde

Wetenschappers hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het begrijpen van de oorsprong van het leven op aarde door gebruik te maken van innovatieve röntgenspectroscopietechnieken. Door de ionisatie en reactie van ureummoleculen te bestuderen, hebben onderzoekers licht geworpen op hoe de bouwstenen van het leven zich mogelijk hebben gevormd tijdens de prebiotische fase.

Gedurende deze periode was de atmosfeer van de aarde minder dicht, waardoor hoogenergetische ruimtestraling moleculen kon ioniseren. Kleine waterplassen die ureum bevatten, een essentiële organische verbinding voor de vorming van nucleobases, werden blootgesteld aan deze intense straling. Als gevolg hiervan onderging ureum een ​​omzetting in reactieproducten die als basis voor het leven hadden kunnen dienen.

Om dit proces verder te onderzoeken, heeft een internationaal onderzoeksteam van de Tohoku Universiteit, de Universiteit van Genève, ETH Zürich en de Universiteit van Hamburg een baanbrekende röntgenspectroscopiebenadering toegepast. Deze techniek maakte gebruik van een lichtbron met hoge harmonische generatie en een sub-micron vloeistofvlakstraal om chemische reacties in vloeistoffen met uitzonderlijke temporele precisie te onderzoeken.

Door de veranderingen in ureummoleculen op femtosecondeniveau (een biljardste van een seconde) te bestuderen, ontdekten de onderzoekers het dynamische proces dat plaatsvindt na ionisatie. Ioniserende straling beschadigt de ureumbiomoleculen, maar naarmate de energie verdwijnt, ondergaan de ureummoleculen een snelle en ingewikkelde reactie.

Eerdere studies concentreerden zich op moleculaire reacties in de gasfase, maar het team ontwierp een apparaat om een ​​ultradunne vloeistofstraal in een vacuüm te genereren om hun onderzoek naar de waterige omgeving uit te breiden, wat de natuurlijke omgeving is voor biochemische processen. Dankzij deze vooruitgang konden ze bestuderen hoe reacties zich in realtime ontvouwen.

Dit onderzoek biedt niet alleen inzicht in de oorsprong van het leven op aarde, maar opent ook nieuwe kansen op het opkomende gebied van de attochemie. Door moleculaire reacties op een ongekend detailniveau te observeren, kunnen wetenschappers een dieper inzicht krijgen in chemische processen en onze kennis vergroten van de fundamentele mechanismen die het leven aandrijven.

Referentie: "Femtoseconde protonenoverdracht in ureumoplossingen onderzocht door röntgenspectroscopie" door Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pierre Wolf en Hans Jakob Wörner, Nature.