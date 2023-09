Ontdekking van oude meteorieten geeft inzicht in het vroege zonnestelsel

Onderzoekers hebben een eeuwenoude ruimtesteen ontdekt, bekend als Erg Chech 002, die waardevolle informatie zou kunnen bieden over de vorming van ons zonnestelsel. Erg Chech 2020, ontdekt in de Sahara in Algerije in 002, bevat hogere niveaus van de radioactieve isotoop aluminium-26 dan verwacht. Deze bevinding heeft belangrijke implicaties voor ons begrip van planetaire vorming en de datering van meteorieten.

Er wordt aangenomen dat Erg Chech 002 een steenachtige meteoriet is die bekend staat als een achondrietgesteente, die lijkt op vulkanisch gesteente en dateert uit de vroege stadia van ons zonnestelsel. Het wordt beschouwd als de oudst bekende meteoriet van vulkanische oorsprong. De aanwezigheid van aluminium-26 in de meteoriet is bijzonder cruciaal omdat men denkt dat deze isotoop een cruciale rol heeft gespeeld in de evolutie van het vroege zonnestelsel.

Aluminium-26, waarvan bekend was dat het een warmtebron was in het vroege zonnestelsel, verviel uiteindelijk en beïnvloedde het smelten van primitieve gesteenten waaruit later de planeten ontstonden. De ontdekking van deze isotoop in Erg Chech 002 betwist echter de veronderstelling dat deze gelijkmatig over het vroege zonnestelsel was verdeeld. Onderzoekers ontdekten dat het moederlichaam van deze meteoriet drie tot vier keer meer aluminium-26 moet bevatten dan het moederlichaam van vergelijkbare meteorieten, wat wijst op een ongelijke verdeling van deze isotoop.

Om de leeftijd van Erg Chech 002 te bepalen, analyseerden wetenschappers lood- en uraniumisotopen en berekenden de lood-isotopische leeftijd op ongeveer 4.566 miljard jaar. Dit komt overeen met de geschatte ouderdom van het zonnestelsel. Door deze gegevens te vergelijken met andere oude meteorieten kunnen onderzoekers inzicht krijgen in de oorsprong van de planeten en mogelijk de ouderdom van eerder bestudeerde meteorieten opnieuw beoordelen.

Deze ontdekking draagt ​​bij aan een beter begrip van de vroege ontwikkelingsstadia van ons zonnestelsel en de geologische geschiedenis van planeten. Verder onderzoek naar verschillende soorten achondrietgesteenten zal onze kennis van het vroege zonnestelsel en de vorming ervan blijven verfijnen.

Bronnen:

– Nature Communications (gepubliceerd op 29 augustus 2023)

– Het gesprek (artikel door Evgenii Krestianinov)