Het evolutionaire mysterie van Caterpillar Prolegs

Rupsen staan ​​bekend om hun extra poten, de zogenaamde buikpoten, die worden gebruikt om twijgen en bladeren vast te grijpen. Een recente studie heeft licht geworpen op de evolutionaire oorsprong van deze buikpoten. Onderzoekers hebben ontdekt dat de buikpoten feitelijk zijn afgeleid van een genetisch programma dat de lobben in de ledematen van schaaldieren specificeert. Dit genetische programma was miljoenen jaren inactief gebleven in het gebied van de ledematen van schaaldieren, totdat het opnieuw werd geactiveerd in de buik van rupsen.

De studie omvatte het verstoren van een specifiek gen, abdominale A, in vlinderlarven waar de buikpoten zich bevinden. Volledige verstoring van het gen resulteerde in de afwezigheid van buikpoten, terwijl gedeeltelijke verstoring leidde tot de ontwikkeling van twee verschillende kenmerken in de buik: buikpoten en een aangepaste versie van thoracale benen. Dit geeft aan dat deze twee eigenschappen uit verschillende locaties in het lichaam voortkomen en niet dezelfde eigenschap kunnen zijn.

Uit verdere analyse bleek dat de genetische blauwdruk van buikpoten vergelijkbaar is met die van kophoorns, een ander nieuw kenmerk bij vlinders en motten. De verzameling genen die tot expressie wordt gebracht in de buikpoten is ook vergelijkbaar met de genen die worden aangetroffen in eindieten, die deel uitmaken van de aanhangsels van schaaldieren.

De studie suggereert dat de evolutionaire geschiedenis van ledematen van insecten complex is, waarbij ledematen ontstaan ​​als aanhangsels met één as en later birameus worden. In de loop van de tijd ontwikkelden deze ledematen naar binnen gerichte lobben die eindieten worden genoemd. Bij sommige insectenlijnen gingen de eindieten verloren, maar bij vlinders en motten werden ze gereactiveerd om als buikpoten te functioneren.

Dit onderzoek laat zien hoe de evolutie bestaande eigenschappen en genetische programma’s een nieuwe bestemming geeft. Buikpoten zijn een nieuwe eigenschap die voortkwam uit reeds bestaande instructies voor het maken van stukjes primitieve poten. Het mysterie van de buikpoten van rupsen is eindelijk opgelost, waardoor hun eeuwenoude verbinding met de ledematen van schaaldieren wordt onthuld.

