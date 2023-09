De vooruitgang en ethische overwegingen van genbewerking in de geneeskunde

Gene editing, een baanbrekend vakgebied in de geneeskunde, was de primaire focus van de keynote-sessie van dr. Tamara Sunbul, getiteld “A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics.” Dr. Sunbul, de medisch directeur van Clinical Informatics bij Johns Hopkins Aramco Healthcare, benadrukte het potentieel van genotypering en de afhankelijkheid van gegevensverzameling in de loop van de tijd.

Het doel van digitale technologie, zoals genbewerking, is het opsporen van afwijkingen die kunnen leiden tot variaties in de uitkomsten bij het voorschrijven van medicijnen. Dr. Sunbul legde uit dat individuen verschillend kunnen reageren op dezelfde medicatie, wat de noodzaak van nauwkeurige diagnoses en behandelmethoden benadrukt.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van genbewerking is CRISPR-Cas9, ook wel bekend als ‘genetische schaar’. Deze technologie knipt DNA-sequenties nauwkeurig op specifieke plaatsen, waardoor gensequenties die de DNA-basis wijzigen, kunnen worden verwijderd of ingevoegd. Terwijl CRISPR aanvankelijk toepassingen vond in de landbouw en bio-energie, deelde Dr. Sunbul de mogelijkheden ervan op het gebied van digitale diagnostiek en therapieën.

Op het gebied van digitale diagnostiek zijn nieuwe methoden zoals SHERLOCK en DETECTR ontstaan. Deze methoden maken gebruik van genbewerking om een ​​snelle detectie van infectieziekten zoals COVID-19 mogelijk te maken. Bovendien wordt genbewerking door bedrijven als Atomwise, Deep Genomics en Valo opgenomen in de geneesmiddelenontdekkingsprocessen.

Bovendien speelt genbewerking een cruciale rol bij het bevorderen van cel- en gentherapieën voor een reeks aandoeningen. Dit omvat bloedaandoeningen zoals thalassemie, sikkelcelziekte en hemofilie, maar ook aandoeningen zoals het syndroom van Down, erfelijke blindheid, cystische fibrose, de spierdystrofie van Duchenne en de ziekte van Huntington. Door het gebruik van CRISPR is het mogelijk geworden om het immuunsysteem van een patiënt te herprogrammeren om zich te richten op de eigen kanker, infecties (zoals HIV, COVID-19, griep, malaria, zika en antibioticaresistentie) en chronische ziekten zoals hypercholesterolemie en type 1. XNUMX suikerziekte.

Ondanks deze opmerkelijke vooruitgang blijven ethische, juridische en wetenschappelijke overwegingen essentieel. Dr. Sunbul wees erop dat onjuiste genbewerking schadelijke gevolgen kan hebben, waarbij hij de noodzaak van voorzichtigheid en precisie benadrukte. Bovendien heeft genbewerking het potentieel om toekomstige generaties te beïnvloeden, omdat onomkeerbare veranderingen kunnen worden doorgegeven. Daarom zijn alomvattende discussies over de ethische implicaties van genbewerking noodzakelijk om een ​​verantwoorde toepassing te garanderen en het welzijn van individuen en de samenleving als geheel te waarborgen.

Bronnen:

– Dr. Tamara Sunbul, medisch directeur van Klinische Informatica bij Johns Hopkins Aramco Healthcare