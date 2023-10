Klimaatverandering bedreigt de buitengewone levensduur van vleermuizen, zo blijkt uit onderzoek

Een recente studie gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences suggereert dat de opmerkelijke levensduur van vleermuizen in gevaar kan komen als gevolg van de stijgende temperaturen op aarde. Het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van University College Dublin en de Universiteit van Bristol, concentreerde zich op de winterslaapcyclus van een groep wilde hoefijzervleermuizen.

De onderzoekers ontdekten dat schommelingen in het weer tijdens de winterslaap van de vleermuizen het moleculaire mechanisme beïnvloedden dat verantwoordelijk is voor hun lange leven. Telomeren, stukjes DNA die de uiteinden van chromosomen beschermen, worden elke keer dat een cel zich deelt korter. Dit verkortingsproces wordt in verband gebracht met veroudering en aan veroudering gerelateerde ziekten.

Uit het onderzoek bleek dat vleermuizen die vaker uit hun winterslaap kwamen als gevolg van warmere omstandigheden, aanzienlijk kortere telomeren hadden vergeleken met eerdere winters met koudere temperaturen. Professor Emma Teeling van University College Dublin uitte haar bezorgdheid over deze bevindingen en stelde dat de voorspelde stijging van de mondiale temperatuur de gunstige effecten van de winterslaap bij wilde vleermuizen zou kunnen beperken.

Dr. Megan Power, de hoofdauteur van het onderzoek, volgde gedurende drie winters meer dan 200 wilde hoefijzervleermuizen om de effecten van de winterslaap op telomeren te onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat winterslaap werkt als een vorm van verjonging, waarbij de telomeren tijdens het winterslaapseizoen eerder langer worden dan korter. Deze uitbreiding is waarschijnlijk te wijten aan de expressie van het enzym telomerase, waardoor telomeer DNA zichzelf kan repliceren zonder schade aan te richten.

De bevindingen van het onderzoek benadrukken de mogelijke gevolgen van veranderende klimatologische omstandigheden op de langlevende aard van vleermuizen. Soorten met een lange levensduur en een langzame reproductiesnelheid, zoals vleermuizen, zijn bijzonder kwetsbaar voor veranderingen in het milieu. De onderzoekers benadrukken het belang van inzicht in de manier waarop vleermuizen worden beïnvloed door en zich aanpassen aan de snelle klimaatverandering.

Verder onderzoek is nodig om de rol van telomerase in de uitbreiding van telomeren tijdens de winterslaap te onderzoeken. De studie benadrukt de impact van klimaatverandering op de ecologie en overleving van vleermuispopulaties, en benadrukt de noodzaak van voortgezet onderzoek en natuurbehoudsinspanningen om deze buitengewone wezens te beschermen.

