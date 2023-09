Verbetering van ecosysteemdiensten door middel van ecovoltaïsche zonne-energie: een duurzame benadering van zonne-energie

De conventionele aanpak van zonne-energie-installaties omvat vaak het ontginnen van land en het plaatsen van zonnepanelen op het hellende oppervlak. Deze methode kan echter leiden tot aanzienlijke verstoring van ecosystemen. Om een ​​duurzamere en milieuverantwoorde aanpak te bevorderen, stellen onderzoekers van de Colorado State University het gebruik van ecovoltaïsche zonne-energie voor, dat energieproductie combineert met het behoud van ecosysteemdiensten.

Agrivoltaïsche energie, waarbij sprake is van een tweeledig gebruik van land voor landbouw en zonne-energie-installaties, wordt al erkend als een positieve stap op weg naar duurzaamheid. Het heeft echter de neiging prioriteit te geven aan het maximaliseren van de elektriciteitsproductie zonder rekening te houden met de potentiële voordelen voor planten en dieren onder de zonnepanelen. Ecovoltaïsche systemen hanteren een andere benadering door zonnepanelen te ontwerpen die rekening houden met de behoeften van het ecosysteem, vooral in omgevingen met weinig water, zoals graslanden.

De onderzoekers laten zich inspireren door hun werk in Jack's Solar Garden, de grootste onderzoekslocatie voor landbouwvoltaïsche energie in de VS. Hier bestuderen ze hoe zonnepanelen zonlichtpatronen wijzigen en de distributie van regenval veranderen, waardoor unieke micro-omgevingen worden gecreëerd die de diversiteit binnen zonne-installaties ondersteunen. Deze micro-omgevingen staan ​​centraal in het concept van ecovoltaïsche energie.

Een van de belangrijkste voordelen van ecovoltaïsche energie is het potentieel ervan om sterk aangetaste of verlaten landbouwgronden te herstellen. Deze gebieden, die ideaal zijn voor grootschalige zonne-installaties, kunnen tegelijkertijd worden getransformeerd in habitats die de biodiversiteit vergroten en tegelijkertijd schone energie leveren.

Om de ecologische impact van zonnepanelen verder te onderzoeken, zijn de onderzoekers van plan een nieuwe onderzoeksfaciliteit op te zetten in een inheemse graslandomgeving nabij de campus van de universiteit. Met dit initiatief willen ze de effecten van zonne-installaties op ruwe en droge ecosystemen beter begrijpen, naarmate de klimaatverandering in de toekomst intensiveert.

Het onderzoek van het team van de Colorado State University heeft tot doel toekomstige zonne-energie-installaties te beïnvloeden door principes te onderzoeken die prioriteit geven aan ecologische duurzaamheid. Door deze principes over te nemen kunnen energiebedrijven bijdragen aan zowel klimaatoplossingen als oplossingen voor landgebruik. Door middel van ecovoltaïsche zonne-energie wordt een duurzamere en ecologisch geïnformeerde toekomst voor zonne-energie mogelijk.

