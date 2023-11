Opwarming van de Noordpool versnelt de mondiale temperatuurstijging, dringende actie vereist

Uit een baanbrekend onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift 'Earth System Dynamics' is gebleken dat het noordpoolgebied in een alarmerend tempo opwarmt, bijna vier keer sneller dan het mondiale gemiddelde. Dit fenomeen van snelle opwarming zorgt er nu voor dat de mondiale temperatuur veel sneller stijgt dan de benchmarks die in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd.

Onder leiding van professor Julienne Stroeve van de Universiteit van Manitoba had het onderzoek tot doel de bijdrage van het Noordpoolgebied aan de opwarming van de aarde te onderzoeken en te beoordelen hoe snel we de kritische temperatuurdrempels naderen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs – 1.5 graden Celsius en 2 graden Celsius.

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat als het Noordpoolgebied deze versnelde opwarming niet zou meemaken, de wereld ongeveer acht jaar later een temperatuurstijging van twee graden zou bereiken dan het huidige traject. Dit toont de cruciale rol aan die het Noordpoolgebied speelt bij de mondiale temperatuurstijging.

Om tot deze conclusies te komen, maakte het team gebruik van klimaatmodelsimulaties. Ze vergeleken projecties zonder de snelle opwarming van het Noordpoolgebied met modellen uit de echte wereld, waardoor ze de omvang en tijdlijn van temperatuurstijgingen konden vaststellen. Uit de simulaties bleek dat bij afwezigheid van opwarming van de Noordpool de drempels van het Akkoord van Parijs vijf jaar later (1.5 graden Celsius) en acht jaar later (2 graden Celsius) zouden worden overschreden dan de huidige projecties.

Professor Stroeve onderstreept de noodzaak van onmiddellijke actie en stelt dat we ons in een cruciaal decennium bevinden waarin het niet terugdringen van de uitstoot onvermijdelijk zou resulteren in het overschrijden van de drempel van 1.5 graad. Ze benadrukt het belang van het beschermen van het ijs en de sneeuw in het Noordpoolgebied, en onderstreept de rol die dit speelt bij het reguleren van de mondiale temperaturen.

Het is van cruciaal belang om het bewustzijn te vergroten over de diepgaande gevolgen van de opwarming van het Noordpoolgebied en de urgentie van gezamenlijke inspanningen om de klimaatverandering te verzachten. Het behoud van deze kwetsbare regio is niet alleen een zorg voor het milieu; het is van cruciaal belang voor het welzijn van onze planeet en toekomstige generaties.

Veelgestelde vragen

Wat is het Akkoord van Parijs?

De Overeenkomst van Parijs is een internationaal verdrag dat in 2015 werd aangenomen en tot doel heeft de klimaatverandering te bestrijden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken. Waarom warmt de Noordpool sneller op dan het mondiale gemiddelde?

Het Noordpoolgebied warmt sneller op als gevolg van een proces dat Arctische versterking wordt genoemd, waarbij positieve feedbackmechanismen, zoals het smelten van ijs en sneeuw, bijdragen aan verdere opwarming. Wat zijn de gevolgen van de versnelde opwarming van het Noordpoolgebied?

De versnelde opwarming van het Noordpoolgebied leidt tot het verlies van zee-ijs, wat ecosystemen ontwricht en bijdraagt ​​aan de stijging van de zeespiegel. Het intensiveert ook extreme weersomstandigheden en verergert de opwarming van de aarde. Wat kunnen individuen doen om de opwarming van de Noordpool aan te pakken? Het verkleinen van de persoonlijke ecologische voetafdruk, het ondersteunen van initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie en het pleiten voor klimaatbewust beleid kunnen de opwarming van het Noordpoolgebied en de gevolgen daarvan helpen verzachten.