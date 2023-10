De Orioniden-meteorenregen van 2023: een hemels spektakel dat je niet wilt missen

De jaarlijkse Orionid-meteorenregen bereikt zijn hoogtepunt op 22 oktober 2023 en levert een hemelse vertoning op die je niet wilt missen. De Orioniden staan ​​bekend om hun heldere en snelle meteoren en creëren een verbluffende visuele ervaring aan de nachtelijke hemel.

De meteoren van de Orionid-regen reizen met snelheden van meer dan 148,000 mijl per uur (66 kilometer per seconde) en hebben het potentieel om vuurballen te worden, die langdurige lichtflitsen produceren. Vaak laten ze gloeiende ‘treinen’ achter als ze voorbijkomen, die enkele seconden tot minuten kunnen blijven hangen. Hoewel ze afkomstig lijken te zijn uit het sterrenbeeld Orion, zijn de meteoren eigenlijk kleine fragmenten en deeltjes, meestal afkomstig van kometen of asteroïden, die verbranden wanneer ze de atmosfeer van de aarde binnenkomen.

In het geval van de Orioniden zijn deze meteoren puin geproduceerd door de komeet van Halley, een komeet die elke 75 tot 79 jaar langs de zon en de aarde passeert. Elke keer dat de komeet van Halley het binnenste van het zonnestelsel nadert, werpt hij tussen de 3 en 10 meter materiaal af.

Om van de beste kijkervaring te genieten, wordt aanbevolen om 45 tot 90 graden weg te kijken van het stralingspunt aan de hemel. Door dit perspectief kunnen de meteoren langer en spectaculairder lijken. Als u rechtstreeks in de straling kijkt, kunnen de meteoren korter lijken vanwege een effect dat verkorting wordt genoemd.

De Orioniden produceren op hun hoogtepunt doorgaans 15 tot 20 meteoren per uur wanneer ze worden waargenomen vanaf locaties met minimale lichtvervuiling. Er zijn echter in het verleden gevallen geweest waarin het aantal meteoren steeg tot een verdrievoudiging. Dit jaar wordt er geen intense activiteit verwacht.

De beste tijd om de meteorenregen te bekijken is in de directe uren na middernacht tot zonsopgang. Toevallig pieken de Orioniden tijdens het weekend van 2023, waardoor het handiger is om laat op te blijven. De meteorenregen is zichtbaar vanaf zowel het noordelijk als het zuidelijk halfrond, waarbij kijkers op het noordelijk halfrond naar het zuidoosten kijken en die op het zuidelijk halfrond naar het noordoosten.

De komeet van Halley, de bron van de Orionid-meteoren, is een van de beroemdste kometen en verschijnt ongeveer eens in de 76 jaar. Zijn laatste verschijning was in 1986 en de terugkeer is gepland in 2061. De Orioniden dienen als herinnering aan de blijvende aanwezigheid van de komeet aan onze hemel.

Of je nu een ervaren astronoom of een nieuwsgierige waarnemer bent, de Orioniden-meteorenregen van 2023 belooft een hemels spektakel te worden dat je niet mag missen. Zorg ervoor dat u een locatie vindt uit de buurt van felle stadslichten en neem een ​​tuinstoel of deken mee zodat u comfortabel kunt blijven terwijl u van de show geniet.

