Colombiaanse onderzoeker bestudeert buitenaards materiaal in stofmonsters die naar de aarde zijn teruggebracht

Een jonge Colombiaanse onderzoeker, Camilo Jaramillo-Correa, had de unieke kans om stofmonsters te bestuderen die uit de ruimte waren teruggebracht. De monsters zijn verzameld door de Hayabusa2-missie van de Japanse ruimtevaartorganisatie, die als eerste beelden van operationele rovers op een asteroïde heeft uitgezonden en geologische monsters naar de aarde heeft teruggestuurd. Jaramillo-Correa, die destijds zijn doctoraat in nucleaire technologie studeerde, ontwierp en bouwde een verzegelde monstercapsule om de monsters vast te houden en ze te beschermen tegen luchtverontreiniging.

Zijn mentoren vroegen of het mogelijk was om de capsule te gebruiken om buitenaards materiaal te bestuderen, en Jaramillo-Correa paste de capsule aan en testte deze om te voldoen aan de strenge eisen voor monsterbescherming. Het team heeft onderzoek gedaan naar twee sets monsters van asteroïde Ryugu: individuele deeltjes en fijne poeders. De analyse is nog gaande, maar ze verwachten informatie te verkrijgen over de samenstelling, eigenschappen en mogelijk bewijs van ruimteverwering van de asteroïden.

Volgens Jaramillo-Correa is het bestuderen van asteroïden om twee belangrijke redenen belangrijk. Ten eerste bieden ze een momentopname van de vroege stadia van het zonnestelsel en kunnen ze ons helpen begrijpen hoe het zonnestelsel en de planeet Aarde zijn ontstaan, evenals de oorsprong van het leven. Ten tweede kan het bestuderen van asteroïden inzicht verschaffen in de effecten van ruimteverwering en luchtverontreiniging.

Jaramillo-Correa's reis van Colombia naar de Verenigde Staten voor zijn onderzoek benadrukt ook de verschillen in onderzoeksomgevingen en toegang tot hulpbronnen. Hij merkte op dat onderzoekers in de VS veel gemakkelijker toegang hebben tot middelen, zoals instrumenten, vergeleken met die in Colombia. Desondanks leerde hij de mogelijkheden van zijn laboratorium in Colombia waarderen en vindingrijk zijn.

Een andere Colombiaanse onderzoeker, Andrea Guzman Mesa, streefde haar dromen na op het gebied van de astrofysica. Haar PhD richtte zich op het bestuderen van de atmosfeer van planeten buiten ons zonnestelsel. Ze vergeleek atmosferische modellen met observatiegegevens en gebruikte machine learning-frameworks om voorspellingen te doen over de samenstelling van die atmosferen. Guzman Mesa speelde ook een belangrijke rol bij het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers in Colombia, in de hoop echte verandering teweeg te brengen in het onderzoeksecosysteem van het land.

