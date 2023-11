Nieuw standbeeld onthuld op Nossal High School ter ere van lokale legende

Nossal High School in Berwick heeft onlangs een opvallend levensgroot bronzen beeld onthuld ter ere van de gewaardeerde Sir Gustav Nossal AC. Dit prachtige beeld, vervaardigd door de internationaal gerenommeerde beeldhouwers Gillie en Marc, is een eerbetoon aan de opmerkelijke wetenschappelijke prestaties van Sir Nossal, zijn onschatbare bijdrage aan de school en zijn benaderbare en vriendelijke karakter.

Op 20 november kwam de schoolgemeenschap bijeen om getuige te zijn van de grootse onthulling van het standbeeld, ter herdenking van de blijvende erfenis van Sir Nossal. Dr. John Inns, de voorzitter van de schoolraad, uitte zijn vreugde toen hij het standbeeld eindelijk tot leven zag komen na een aantal jaren van zorgvuldige planning en voorbereiding, die in 2019 begon met als doel samen te vallen met het 10-jarig jubileum van de school in 2020. XNUMX.

De oprichter en directeur van Nossal High School, Roger Page, deelde zijn mening over de betekenis van het standbeeld. Page benadrukte de integrale rol van Sir Nossal binnen de schoolgemeenschap en sprak de hoop uit dat het standbeeld een passend eerbetoon zou zijn aan hun band. Hij benadrukte verder dat Sir Nossal de school vaak bezocht en de tijd nam voor interactie met studenten, personeel en bezoekers. Als symbool van deze gekoesterde interactie zal het bronzen beeld van een zittende Sir Nossal prominent worden tentoongesteld bij de hoofdingang van de school.

Naast zijn lokale erkenning is Sir Gustav Nossal een figuur met nationale en internationale faam. Sir Nossal, in 2000 uitgeroepen tot Australiër van het Jaar, heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op zowel de Australische als de mondiale gemeenschap. Naast zijn baanbrekende werk op het gebied van de immunologie heeft hij zich ook aan tal van humanitaire inspanningen gewijd. Tot zijn opmerkelijke prestaties behoren onder meer het voorzitten van het Global Program for Vaccines and Immunization bij de Wereldgezondheidsorganisatie, en de samenwerking met het vaccinprogramma van de Bill and Melinda Gates Foundation.

Sir Nossal werd in 1931 in Oostenrijk geboren en migreerde op jonge leeftijd naar Australië. Hij overwon de taalbarrière, blonk academisch uit, werd de beste student op zijn school en behaalde uiteindelijk zijn medische graad aan de Universiteit van Sydney. Vervolgens vervolgde Sir Nossal zijn Ph.D. aan de Universiteit van Melbourne. Zijn roemruchte carrière leidde hem naar het befaamde Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) in Melbourne, waar hij van 1965 tot 1996 directeur was.

Sir Nossal sprak de hoop uit dat het standbeeld, naast zijn voortdurende invloed op de school, toekomstige generaties zou inspireren om hun dromen waar te maken. Hij herinnerde het publiek eraan dat Australië een land is met grote kansen en sprak zijn dankbaarheid en trots uit dat hij voor hen stond. Sir Gustav Nossal moedigde iedereen aan om met genegenheid terug te denken aan hun tijd op de Nossal High School.

Het standbeeldproject werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van de schoolgemeenschap en genereuze donaties van zakelijke leveranciers zoals PSW Uniforms en Edunet Computers, evenals een substantiële donatie van de WEHI als erkenning voor de onschatbare bijdragen van Sir Gustav Nossal aan zowel medisch onderzoek als de organisatie zelf.

