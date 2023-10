Vleermuisschedel van 50 miljoen jaar geleden biedt nieuw inzicht in de vroege evolutie van vleermuizen

In een grot in Frankrijk is een bijna intacte schedel van een vleermuis ontdekt, die ongeveer 50 miljoen jaar oud is. Deze bevinding werpt licht op de voorheen mysterieuze vroege evolutie van vleermuizen. Vleermuizen hebben een van de armste fossielenbestanden onder zoogdieren, waardoor het een uitdaging is om te bepalen wanneer ze voor het eerst begonnen te vliegen of in grotten te verblijven, en wanneer ze hun unieke echolocatievermogen ontwikkelden. De vleermuisschedel, behorend tot de uitgestorven soort Vielasia sigei, was een van de 23 gefossiliseerde individuen die in de grot werden gevonden.

Eerdere vleermuisfossielen waren vaak gefragmenteerd of volledig afgeplat, waardoor het moeilijk werd om hun driedimensionale anatomie te bestuderen en te bepalen of ze gebruik maakten van echolocatie. De schedel van Vielasia sigei werd echter perfect bewaard in kalksteen en behield zijn oorspronkelijke vorm. Hierdoor konden wetenschappers het binnenoor bestuderen en vergelijken met moderne vleermuizen. De resultaten suggereren dat deze oude vleermuis waarschijnlijk gebruik maakte van echolocatie, waardoor hij een ruime voorsprong had op de walvissen wat betreft de ontwikkeling van dit vermogen. Vóór deze ontdekking waren wetenschappers alleen zeker van echolocatie in moderne vleermuisfamilies.

De Vielasia sigei-vleermuis was een kleine grotbewonende soort, die slechts 1.8 cm lang was. Dit is in tegenspraak met eerdere veronderstellingen dat vroege vleermuizen voornamelijk in bomen rond meren en bossen leefden. De stabiliteit van de grotomgeving bood waarschijnlijk een toevluchtsoord tijdens de fluctuerende temperatuurveranderingen in het vroege Eoceen.

Hoewel deze ontdekking het debat over vroege vleermuis-echolocatie niet definitief beslecht, levert het wel overtuigend bewijs. Het dient ook als inspiratie voor verdere verkenning van het fossielenbestand om meer inzicht te krijgen in de evolutie van vleermuizen en hun unieke kenmerken.

Bronnen:

– “Ontdekking van oude ‘ongeplette’ schedel van vleermuizen werpt nieuw licht op vroege evolutie van vleermuizen,” University of New South Wales Sydney

– Huidig ​​biologietijdschrift