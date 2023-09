De oudste houten structuur opgegraven: een geavanceerde voorouderlijke beschaving?

Archeologen hebben onlangs een baanbrekende ontdekking gedaan: het oudste houten bouwwerk ooit gevonden, daterend van bijna een half miljoen jaar oud. Deze bevinding suggereert dat onze voorouders veel geavanceerder waren dan eerder werd aangenomen. Het opmerkelijke bouwwerk werd gevonden bij de Kalambo-watervallen in Zambia, vlakbij de grens met Tanzania, en is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Er wordt aangenomen dat het een platform, loopbrug of verhoogde woning was die onze familieleden boven het water hield.

Het hout is voorzien van snijsporen, wat aangeeft dat primitief gereedschap werd gebruikt om twee grote boomstammen met elkaar te verbinden om de structuur te creëren. Naast het houten platform werd op de locatie ook een verzameling houten gereedschap ontdekt, waaronder een wig en een graafstok. Deze ontdekking daagt het idee uit dat onze voorouders hout alleen voor beperkte doeleinden gebruikten, zoals het aansteken van vuur of de jacht.

Larry Barham, de hoofdauteur van de studie en archeoloog aan de Universiteit van Liverpool, verklaarde dat deze bevinding zijn perceptie van onze voorouders veranderde. Het toonde aan dat ze het vermogen hadden om hun omgeving te transformeren en iets innovatiefs te creëren. Barham is van mening dat dit duidt op een hoog niveau van abstract denken en mogelijk zelfs taalvaardigheid.

Het bouwwerk was een toevallige ontdekking tijdens opgravingen in 2019 nabij de Kalambo-rivier, boven een waterval die een hoogte bereikt van 235 meter. Aangenomen wordt dat het hoge waterpeil bij de watervallen de houten structuur door de eeuwen heen heeft behouden. Ontdekkingen waarbij oud hout betrokken is, zijn zeldzaam vanwege de neiging ervan te rotten zonder veel sporen achter te laten voor toekomstige generaties.

Om de ouderdom van de structuur nauwkeurig te bepalen, gebruikten onderzoekers een nieuwe methode genaamd luminescentiedatering, die meet wanneer mineralen voor het laatst aan zonlicht zijn blootgesteld. Hieruit bleek dat de structuur minstens 476,000 jaar oud is en dateert van vóór de evolutie van Homo sapiens. In de regio zijn fossielen gevonden van Homo heidelbergensis, een menselijk familielid, die tussen de 700,000 en 200,000 jaar oud zijn.

De ontdekking daagt het heersende geloof uit dat menselijke voorouders nomadisch waren. De locatie van het bouwwerk nabij de watervallen, die een betrouwbare waterbron vormden, suggereert dat het mogelijk als permanente woning heeft gediend. Deze hypothese is echter nog niet bewezen en verder onderzoek is nodig.

Over het geheel genomen toont deze ongelooflijke vondst de immense capaciteiten en vindingrijkheid van onze voorouders. Het levert bewijs van hun geavanceerde denkvermogen, planningsvermogen en het creëren van nooit eerder geziene structuren. De ontdekking roept intrigerende vragen op over de ontwikkeling van vroege beschavingen en benadrukt de noodzaak van verdere verkenning en studie van ons verre verleden.

