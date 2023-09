Onderzoekers ontwikkelen door verbranding aangedreven robot op insectenschaal

By

Onderzoekers van de Cornell University hebben met succes een robot op insectenschaal gecreëerd die wordt aangedreven door verbranding, en die de capaciteiten van elektrisch aangedreven robots overtreft op het gebied van snelheid, kracht, flexibiliteit en springvermogen. Het team combineerde zachte microactuators met chemische brandstof met een hoge energiedichtheid om de uitdagingen te overwinnen waarmee het inkrimpen van motoren, motoren en pompen gepaard gaat. Door gebruik te maken van een chemische brandstof met een hoge energiedichtheid, vergelijkbaar met die in auto's, konden de onderzoekers het vermogen en de prestaties aan boord van de robot aanzienlijk verhogen. De robot, die iets meer dan 3 cm lang is en het equivalent weegt van anderhalve paperclip, is XNUMXD-geprint met een vlambestendig hars en uitgerust met vier actuatoren die als voeten dienen.

De actuatoren kunnen een kracht van 9.5 Newton produceren, vergeleken met de ongeveer 0.2 Newton die wordt geproduceerd door robots van vergelijkbare grootte. De robot kan ook werken op frequenties groter dan 100 hertz, verplaatsingen van 140% bereiken en 22 keer zijn lichaamsgewicht tillen. Dankzij de door verbranding aangedreven actuatoren kan hij door moeilijk terrein navigeren, obstakels verwijderen, ongelooflijke afstanden overbruggen en zich snel over de grond verplaatsen. Het ontwerp van de actuatoren biedt ook een hoge mate van controle, waardoor operators de snelheid, vonkfrequentie en brandstoftoevoer in realtime kunnen aanpassen om een ​​reeks reacties te activeren.

De onderzoekers zijn van plan meer actuatoren aan elkaar te rijgen om op grotere schaal nauwkeurig gecontroleerde en krachtige bewegingen te produceren. Ze willen ook een ongebonden versie van de robot ontwikkelen door gebruik te maken van vloeibare brandstof die aan boord kan worden meegenomen, samen met kleinere elektronica. Deze doorbraak in door verbranding aangedreven robotica brengt ons dichter bij de realiteit van het gebruik van robots op insectenschaal bij zoek- en reddingsoperaties, verkenningen, omgevingsmonitoring, bewaking en navigatie in uitdagende omgevingen.

Bron: Cameron A. Aubin et al., Krachtige, zachte verbrandingsactuators voor robots op insectenschaal, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Bron: Cornell University