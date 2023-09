Chinese Chang'e-4-missie onthult geheimen van de maan

By

De Chinese Chang'e-4-missie heeft baanbrekende inzichten opgeleverd in de mysteries van de maan. De missie, uitgevoerd door de Chinese National Space Administration (CNSA), bereikte in 2018 de historische mijlpaal van een landing op de andere kant van de maan. Sindsdien heeft het ruimtevaartuig opmerkelijke beelden vastgelegd en mineraalmonsters geëxtraheerd, waardoor licht wordt geworpen op de maan. geologische geschiedenis.

De bevindingen van de Chang'e-4-missie zijn onlangs gepubliceerd in de Journal of Geophysical Research: Planets. Uit de analyse bleek dat de bovenste 130 meter van het maanoppervlak bestaat uit meerdere lagen stof, aarde en gebroken rotsen. Onderzoekers ontdekten ook vijf verschillende lagen maanlava onder dit oppervlak, die zich miljarden jaren geleden over het landschap verspreidden.

Deskundigen geloven dat de maan 4.51 miljard jaar geleden ontstond toen een object ter grootte van Mars in botsing kwam met de aarde, waardoor een fragment afbrak. Gedurende de volgende 200 miljoen jaar ondervond de maan verschillende inslagen van ruimtepuin, waardoor er scheuren in het oppervlak ontstonden. Net als de aarde bevatte de mantel van de maan zakken gesmolten magma, die door vulkaanuitbarstingen in de scheuren sijpelden.

Uit de nieuwe gegevens van Chang'e-4 blijkt echter dat de vulkanische activiteit op de maan in de loop van de tijd geleidelijk afnam. Hoe dichter het vulkanische gesteente zich bij het maanoppervlak bevond, hoe dunner het werd, wat erop wijst dat de maan aan het afkoelen was en geologisch inactief werd.

Hoewel wordt aangenomen dat de vulkanische activiteit tussen een miljard en 100 miljoen jaar geleden is opgehouden, speculeren onderzoekers, waaronder astrogeologisch expert Jianqing Feng, dat er diep onder het maanoppervlak nog steeds magma verborgen kan zijn.

Deze baanbrekende missie markeert nog maar het begin van verdere verkenning en in kaart brengen van de geologische kenmerken van de maan door de Chang'e-4-missie. De tot nu toe gedane ontdekkingen bieden waardevolle inzichten in het verleden van de maan en dragen bij aan ons begrip van de geschiedenis van het zonnestelsel.

