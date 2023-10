De verrassende geheimen verborgen onder de aardkorst

In een baanbrekend onderzoek hebben wetenschappers een fascinerende ontdekking gedaan over de aardmantel – de laag tussen de korst en de kern. Het blijkt dat onder onze voeten een enorm waterreservoir ligt, qua omvang vergelijkbaar met de Stille, Atlantische en Indische Oceaan samen.

In tegenstelling tot het vloeibare water dat we kennen op het aardoppervlak, wordt dit water opgeslagen in de vorm van ionen in kristallen in de mantel. Deze bevinding daagt de lang gekoesterde overtuiging uit dat de bovenste en onderste mantels geen water bevatten. Het suggereert dat de overgangszone daartussen, ongeveer 255 tot 410 kilometer onder de grond gelegen, feitelijk nat is.

De onderzoekers voerden experimenten uit op rotsen die representatief zijn voor de mantelovergangszone. Door de viscositeitsniveaus van deze rotsen te observeren, vonden ze een correlatie met de gemeten niveaus van de mantel. Dit geeft aan dat de overgangszone inderdaad water bevat.

Bovendien suggereert het onderzoek dat de aarde ‘tot in de kern nat’ kan zijn. Er wordt voorgesteld dat de mantel zelf water kan produceren door middel van chemische reacties, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op botsingen met ijsrijke kometen tijdens de vroege geschiedenis van de planeet.

De onthulling van dit enorme ondergrondse watersysteem heeft gevolgen die verder reiken dan onze eigen planeet. Het werpt de mogelijkheid op dat andere hemellichamen, inclusief planeten buiten het zonnestelsel, ook verborgen oceanen in hun mantels kunnen herbergen.

De aanwezigheid van water diep in het binnenste van de aarde heeft potentiële gevolgen voor seismische activiteit. Terwijl het water uit de kristallen ontsnapt, kan het een enorme druk veroorzaken, wat uiteindelijk tot aardbevingen kan leiden die honderden kilometers onder het oppervlak ontstaan. Dit werpt nieuw licht op de mysterieuze oorsprong van bepaalde seismische gebeurtenissen.

Ondanks deze opmerkelijke bevindingen blijft de wetenschappelijke gemeenschap onzeker over de exacte oorsprong en hoeveelheden water op onze planeet. Het voortdurende debat benadrukt de complexiteit van de evolutie van de aarde en de relevantie ervan voor het begrijpen van andere hemellichamen.

