De zuidpool van de maan geselecteerd als landingsplaats voor NASA's Artemis III-missie

Een nieuw beeld van de achterkant van de maan heeft de regio onthuld die NASA heeft gekozen voor de landing van de Artemis III-missie. Deze missie maakt deel uit van het ambitieuze plan van NASA om voor het eerst in meer dan 50 jaar mensen terug te brengen naar het maanoppervlak. De geselecteerde landingsplaats is de zuidpool van de maan, wat van groot wetenschappelijk belang is omdat wordt aangenomen dat zich hier waterijs bevindt in kraters die permanent in de schaduw staan.

NASA werkte samen met National Geographic om een ​​mozaïekafbeelding vrij te geven van de Shackleton-krater, gelegen op de zuidpool van de maan. De afbeelding werd vastgelegd met behulp van NASA's ShadowCam-instrument op het Korea Pathfinder Lunar Orbiter-ruimtevaartuig, samen met aanvullende beelden van de Lunar Reconnaissance Orbiter. De Shackleton-krater is een van de permanent in de schaduw gestelde kraters in de regio, waardoor het een potentiële hotspot voor waterijs is.

Het interieur van de Shackleton-krater, gehuld in permanente duisternis, wordt onthuld in het mozaïekbeeld. De krater werd vastgelegd door ShadowCam, een NASA-instrument dat is ontworpen voor het verkennen van de schaduwrijke delen van het maanoppervlak. De omliggende gebieden werden in beeld gebracht door de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. De afbeelding toont gedeelten van drie van de dertien potentiële landingsgebieden voor Artemis III-astronauten.

Waterijs is een zeldzame hulpbron op de maan, omdat het doorgaans verdampt bij blootstelling aan zonlicht. De permanent in de schaduw gestelde kraters op de zuidpool van de maan creëren echter een ideale omgeving voor de persistentie van waterijs. NASA-wetenschappers zijn van mening dat het waterijs in deze kraters voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt, waaronder verbruiksartikelen voor astronauten, stralingsafscherming en raketbrandstof.

De Artemis III-missie staat gepland voor 2025, en daarvoor is NASA van plan de bemande Artemis II-missie rond de maan uit te voeren. NASA zal ook een maanrover genaamd VIPER sturen om naar ijsafzettingen te zoeken. Deze missies zullen de weg vrijmaken voor toekomstige bemande missies en het gebruik van hulpbronnen op het maanoppervlak.

Bronnen: NASA, National Geographic