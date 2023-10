Ontzagwekkend raar Alibaba elektrisch voertuig van de week: de door Troncycle geïnspireerde vrijloopbotsauto-motorfiets

De Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week van deze week bevat een gekke en onconventionele machine die de rede lijkt te tarten. Introductie van de botsautomotor met vrije uitloop, geïnspireerd op de Troncycle. In tegenstelling tot traditionele kermisattracties hoeft deze elektrische motorfiets niet aan een stalen vloer en plafond te worden vastgemaakt. Hij wordt aangedreven door een ingebouwde batterij, waardoor hij overal vrij kan bewegen.

Hoewel dit onconventionele voertuig misschien niet geschikt is voor dagelijks woon-werkverkeer, biedt het unieke kenmerken die het gebrek aan snelheid en kracht compenseren. Uitgerust met ‘vier radars’ en ‘antibotsingsplastic’ geeft de motorfiets prioriteit aan veiligheid. Ondanks de zuinige 24V-accu en 350W-motor compenseert het voertuig dit met zijn hightech features.

Naast de veiligheidsvoorzieningen valt de motorfiets op door zijn kleurrijke LED-lichtshow, die een visueel aantrekkelijke rit garandeert. Hoewel hij misschien geen hoge snelheden haalt, compenseert zijn esthetische aantrekkingskracht het gebrek aan snelheid.

Het is belangrijk op te merken dat dit op Troncycle geïnspireerde voertuig afwijkt van het traditionele motorfietsontwerp. Het heeft drie of vier kleinere wielen onder het chassis, die lijken op een skelter in de vorm van een motorfiets.

Verrassend genoeg bevat dit kinderspeelgoed ook een duozitje, zodat ouders de spanning kunnen ervaren terwijl hun kinderen de controle overnemen. Deze unieke configuratie biedt een unieke rijervaring voor zowel kinderen als ouders.

Voor degenen die de bumper-tron-cyclus in actie willen zien, is er een video beschikbaar waarin het voertuig wordt bereden door een professional op een afgesloten parcours.

Samenvattend belicht dit Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week een botsautomotor met vrije uitloop en op Troncycle geïnspireerde ontwerpelementen. Ondanks de bescheiden specificaties biedt de motorfiets innovatieve veiligheidsvoorzieningen, een levendige LED-lichtshow en een unieke configuratie waarmee ouders met hun kinderen mee kunnen rijden.

Definities:

– Botsauto: een kleine elektrisch aangedreven auto die wordt gebruikt in pretparken en kermissen, ontworpen met een rubberen bumper om botsingen te absorberen.

– Troncycle: een fictieve motorfiets uit de film ‘Tron’, bekend om zijn futuristische ontwerp en heldere esthetiek.

Bronnen:

– Bumper Troncycle Video: [Video] (bron niet vermeld in het artikel)

– Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week Bron: [URL] (bron niet vermeld in het artikel)