Biotechbedrijf Light Bio ontwikkelt genetisch gemanipuleerde gloeiende petunia's

Een biotechbedrijf genaamd Light Bio heeft toestemming gekregen van het Amerikaanse ministerie van Landbouw om genetisch gemanipuleerde gloeiende petunia's in de Verenigde Staten te verkopen. Deze petunia's produceren 's nachts een neongroene gloed, dankzij de toevoeging van DNA van een bioluminescerende paddenstoel genaamd Neonothopanus nambi. Het bedrijf is van plan de planten begin 2024 te gaan verzenden.

Bioluminescentie is het proces waarbij organismen licht produceren door een reactie tussen zuurstof en een stof genaamd luciferine, mogelijk gemaakt door een enzym genaamd luciferase. Hoewel bioluminescentie bij ongeveer 1,500 soorten wordt aangetroffen, wordt deze bij de meeste organismen, behalve bij bacteriën, slecht begrepen. In 2018 identificeerden wetenschappers de specifieke enzymen in Neonothopanus nambi die ervoor zorgen dat het licht kan uitstralen.

Andere pogingen in het verleden om gloeiende planten te maken, waren het besproeien van planten met een chemische stof die voorkomt in vuurvliegjes of het genetisch modificeren van planten met genen van bioluminescente bacteriën. Deze methoden hadden echter beperkingen, zoals de behoefte aan gespecialiseerde behandelingen of de productie van gedimd licht.

De doorbraak van Light Bio omvat de ontdekking van een bioluminescentieroute van schimmels die kan worden gecoördineerd met het eigen metabolische systeem van de plant. Deze route omvat een molecuul genaamd cafeïnezuur, dat overvloedig aanwezig is in planten, en vier verschillende enzymen die het in luciferine omzetten. De resulterende planten gloeien helderder dan eerdere pogingen en zenden licht uit gedurende hun hele levenscyclus.

Hoewel er zorgen zijn geuit over de potentiële milieurisico's van genetisch gemanipuleerde gloeiende planten, heeft Light Bio deze zorgen aangepakt door te stellen dat de planten voornamelijk zullen worden gekweekt in gecontroleerde omgevingen zoals huizen, bedrijven en botanische tuinen waar kunstlicht al groter is dan het licht. uitgestoten door de planten.

Light Bio is van plan de gloeiende petunia's in eerste instantie in beperkte oplage online te verkopen, met plannen om in de toekomst uit te breiden naar kwekerijen en tuincentra. Ook wil het bedrijf meer soorten sierplanten ontwikkelen en deze nog helderder maken.

