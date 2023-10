Gedeeltelijke zonsverduistering zal komende zaterdag zichtbaar zijn in Alberta

By

Volgens de Canadian Space Agency zullen inwoners van Alberta zaterdagochtend de kans krijgen om getuige te zijn van een gedeeltelijke zonsverduistering. De gebeurtenis, bekend als een ringvormige zonsverduistering, zal plaatsvinden wanneer de maan de zon gedeeltelijk blokkeert. In Alberta kunnen kijkers een zonsverduistering van 61% waarnemen. Tijdens de zonsverduistering zal er nog steeds een ring van de zon zichtbaar zijn.

De eclips begint rond 9 uur, bereikt zijn hoogtepunt om ongeveer 15 uur en eindigt om 10 uur. Het is essentieel om veiligheidsmaatregelen te volgen bij het bekijken van de eclips. NASA benadrukt dat de enige veilige manier om de gebeurtenis te observeren het gebruik van een veilige zonnekijkbril, eclipsbril of een draagbare zonnekijker is. Een gewone zonnebril biedt onvoldoende bescherming.

Ongefilterde optica, zoals telescopen, verrekijkers of cameralenzen, mogen nooit worden gebruikt om de zon te bekijken tijdens een zonsverduistering. Kijken door ongefilterde optica kan onmiddellijk oogletsel tot gevolg hebben. NASA adviseert dat zonnefilters op de juiste manier aan de voorkant van elke gebruikte optiek moeten worden bevestigd.

Als u een eclipsbril of een zonnekijker gebruikt, is het van cruciaal belang om deze niet vast te houden terwijl u door ongefilterde optica kijkt, omdat dit ook ernstig oogletsel kan veroorzaken. NASA stelt als alternatief het gebruik van een pinhole-projector voor.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in toekomstige eclipsen biedt SkyAndTelescope.org visualisaties van de paden van de eclipsen van 2023 en 2024.

Blijf veilig en geniet van de gedeeltelijke zonsverduistering aanstaande zaterdag!

Definities:

1. Ringvormige zonsverduistering: Een soort zonsverduistering die optreedt wanneer de maan zich op het verste punt van de aarde bevindt, resulterend in een zichtbare ring van de zon.

2. Zonnefilters: Apparaten die aan optische instrumenten zijn bevestigd om schadelijke straling te blokkeren en de ogen te beschermen bij het kijken naar de zon.

3. Pinhole-projector: een eenvoudig apparaat gemaakt van een doos of kaart met een klein gaatje dat een beeld van de zon op een oppervlak projecteert, waardoor veilig kijken mogelijk is.

Bronnen:

– Canadese ruimtevaartorganisatie

– Nasa

– SkyAndTelescope.org