Het gefluister van Pando: luisteren naar de bevende reus

Pando, een enkele boom met 47,000 stengels die ontspruiten uit een gedeeld wortelsysteem van meer dan 100 hectare in Utah, is eeuwenoud en uitgestrekt en een van de grootste levende organismen op aarde. Met een geschiedenis die mogelijk 12,000 jaar beslaat, heeft deze kolossale bevende esp meer dan 6,000 ton leven verzameld. Dankzij de opnames die dit jaar zijn uitgebracht, hebben we nu de mogelijkheid om naar deze prachtige boom te luisteren op een manier die nog nooit eerder mogelijk was.

Geluidskunstenaar Jeff Rice plaatste, op uitnodiging van Friends of Pando, een hydrofoon in een holte aan de basis van een tak en liet deze tot aan de wortels van de boom reiken. Tot zijn verbazing hoorde hij een zwak geluid dat tijdens een onweersbui sterker werd en een griezelig laag gerommel opving. Het geluid is, zoals Rice uitlegt, het resultaat van de miljoenen bladeren die de boom laten trillen, door de takken gaan en de aarde in gaan.

Met behulp van deze opnames wil Friends of Pando met geluid het complexe netwerk van wortels onder de oppervlakte in kaart brengen. Lance Oditt, de oprichter van Friends of Pando, ziet de potentie van geluid om niet alleen mooie en interessante auditieve ervaringen op te leveren, maar ook om waardevolle informatie te verschaffen over de gezondheid van Pando en zijn omgeving. Deze geluiden dienen als registratie van de lokale biodiversiteit en bieden een basislijn die kan worden gemeten aan de hand van veranderingen in het milieu.

Deze innovatieve benadering om Pando te begrijpen kan helpen licht te werpen op verschillende aspecten van deze eeuwenoude entiteit. Met de verzamelde gegevens kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd naar de waterbeweging, de relatie tussen vertakkingen, insectenkolonies en worteldiepte. Deze onderzoeken zijn bedoeld om meer te onthullen over het ecosysteem rondom Pando, dat steeds meer wordt bedreigd door menselijke activiteiten en de achteruitgang van roofdieren die de populaties van herbivoren onder controle houden.

De opnames van Pando's gefluister werden gepresenteerd tijdens de 184e bijeenkomst van de Acoustical Society of America, en ze dienen als bewijs van het belang van het luisteren naar de geheimen van deze trillende reus voordat ze verloren gaan.

Bronnen: The Guardian, Vrienden van Pando