Nieuwe energiebron: elektriciteit oogsten uit moleculaire beweging

Wetenschappers hebben een veelbelovende nieuwe aanpak ontdekt voor het opwekken van elektriciteit door gebruik te maken van de beweging van moleculen. Terwijl golfenergietechnologie al bewezen heeft een effectieve bron van energieopwekking te zijn, hebben onderzoekers nu ontdekt dat zelfs moleculen in rust inherente energie bezitten die kan worden benut.

In een artikel gepubliceerd in APL Materials testten onderzoekers een apparaat voor het oogsten van moleculaire energie dat de energie opvangt van de natuurlijke beweging van moleculen in een vloeistof. Door nanoarrays van piëzo-elektrisch materiaal in vloeistof onder te dompelen, konden de onderzoekers de beweging van de vloeistof omzetten in een stabiele elektrische stroom. Deze doorbraak heeft het potentieel om een ​​aanzienlijke hoeveelheid energie te produceren, gezien de enorme hoeveelheden lucht en vloeistof op aarde.

Het apparaat maakt gebruik van zinkoxide, een piëzo-elektrisch materiaal, dat elektrisch potentieel genereert wanneer het beweging ervaart. De onderzoekers vergeleken de beweging van de zinkoxidestrengen met het golven van zeewier in de oceaan. Het voordeel van dit apparaat is dat het niet afhankelijk is van externe krachten, waardoor het een baanbrekende schone energiebron is. Het opent de mogelijkheid om elektrische energie op te wekken door de moleculaire thermische beweging van vloeistoffen, wat fundamenteel anders is dan de traditionele mechanische beweging.

De toepassingen voor deze technologie zijn enorm. Het kan worden gebruikt om nanotechnologieën zoals implanteerbare medische apparaten aan te drijven. Het apparaat kan ook worden opgeschaald naar generatoren op ware grootte voor energieproductie op kilowattschaal. De onderzoekers werken al aan het verbeteren van de energiedichtheid van het apparaat door verschillende vloeistoffen, hoogwaardige piëzo-elektrische materialen en nieuwe apparaatarchitecturen te testen.

Dit baanbrekende onderzoek biedt een opwindende mogelijkheid om elektriciteit op te wekken die niet afhankelijk is van conventionele externe bronnen zoals wind-, waterkracht- of zonne-energie. Het vermogen om gebruik te maken van de inherente energie van moleculen opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame en schone energieoplossingen in de toekomst.

Bronnen:

– APL-materialen – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, mediarelaties bij AIP – [e-mail beveiligd]

– Auteursrelaties: East Eight Energy Co. Ltd.; Nankai Universiteit