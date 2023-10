Moleculaire kracht benutten: elektriciteit op nanoschaal genereren

Onderzoekers hebben een veelbelovende methode ontdekt om elektriciteit op te wekken door gebruik te maken van de natuurlijke beweging van moleculen in een vloeistof. Het team, onder leiding van Yucheng Luan, ontwikkelde een apparaat dat de energie opvangt die wordt geproduceerd door de moleculaire beweging en deze omzet in een stabiele elektrische stroom. Deze doorbraak zou een nieuwe bron van schone energie kunnen opleveren die overal verkrijgbaar is.

Het apparaat maakt gebruik van piëzo-elektrisch materiaal, met name zinkoxide, dat het vermogen vertoont om elektrische potentiaal te genereren wanneer het wordt blootgesteld aan beweging of vervorming. Nanoarrays van dit materiaal werden ondergedompeld in een vloeistof, waardoor de beweging van de vloeistof ervoor zorgde dat de zinkoxidestrengen gingen golven en buigen, wat resulteerde in de opwekking van elektriciteit. Dit ontwerp vereist geen externe krachten, waardoor het een zeer efficiënte en duurzame energieoogstmachine is.

De potentiële toepassingen van deze technologie zijn enorm. Het zou kunnen worden gebruikt om nanotechnologieën zoals implanteerbare medische apparaten van stroom te voorzien, of het zou kunnen worden opgeschaald om generatoren op kilowattschaal te creëren voor wijdverbreide energieproductie. Bovendien onderscheidt het vermogen van het apparaat om elektriciteit op te wekken uit de moleculaire thermische beweging van vloeistoffen het van andere methoden voor het oogsten van energie die afhankelijk zijn van externe bronnen zoals wind- of zonne-energie.

Het onderzoeksteam werkt al aan het verbeteren van de energiedichtheid van het apparaat door verschillende vloeistoffen, hoogwaardige piëzo-elektrische materialen en alternatieve apparaatarchitecturen te onderzoeken. Hun doel is om de efficiëntie en schaalbaarheid van deze innovatieve energieopwekkingstechnologie te verbeteren.

Concluderend hebben onderzoekers, door gebruik te maken van de inherente beweging van moleculen in vloeistoffen, een moleculaire thermische bewegingsoogstmachine ontwikkeld die elektriciteit kan opwekken. Deze doorbraak biedt een veelbelovend pad naar een schonere en duurzamere toekomst, waarin interne energiebronnen kunnen worden gebruikt om aan onze groeiende energiebehoefte te voldoen.

