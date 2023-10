De eerste officiële Star Party in het Hanle Dark Sky Reserve biedt een unieke ervaring voor amateurastronomen

Het Indian Institute of Astrophysics (IIA) organiseerde in samenwerking met het Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, het eerste officiële sterrenfeest voor ervaren amateurastronomen. Het evenement vond plaats van 12 tot 15 oktober in het Hanle Dark Sky Reserve in het oosten van Ladakh. Hanle, de thuisbasis van het Indian Astronomical Observatory, biedt donkere luchten en droog weer die ideaal zijn voor het observeren van hemellichamen.

Het Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) heeft een van de donkerste luchten in India en beslaat een gebied met een straal van ongeveer 22 km. Het reservaat is opgericht door de UT Ladakh om de ongerepte donkere luchten te behouden en door de mens veroorzaakte lichtvervuiling onder controle te houden. Het ondersteunt niet alleen astronomisch onderzoek, maar bevordert ook astrotoerisme en draagt ​​bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van lokale dorpen.

Ongeveer dertig amateurastronomen woonden het sterrenfeest bij en brachten hun telescopen en camera's mee om de schoonheid van de nachtelijke hemel vast te leggen zonder de tussenkomst van lichtvervuiling. Ajay Talwar, een bekroonde astrofotograaf, benadrukte het belang van donkere luchten voor het observeren van zwakke objecten en het maken van gedetailleerde foto's. Hij benadrukte dat bepaalde astronomische verschijnselen zoals de Valse Dageraad en het Dierenriemlicht vanwege de duisternis alleen vanuit Hanle kunnen worden waargenomen.

Een van de hoogtepunten van het sterrenfeest was de mogelijkheid om getuige te zijn en te fotograferen van het Zodiakaallicht, het zwakke zonlicht dat door stof in het vlak van het zonnestelsel wordt verstrooid. Deelnemers konden dit fenomeen twee opeenvolgende nachten observeren.

Het evenement trok deelnemers uit verschillende locaties in India, waaronder Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep en Mumbai. Sudhash Natarajan van de Bangalore Astronomical Society vertelde hoe Hanle's Bortle-1-hemel, aangewezen als het donkerste niveau, hem in staat stelde obscure, zwakke sterrenstelsels te observeren. Hij sprak zijn enthousiasme uit om elk jaar naar Hanle terug te keren.

Naast de sterrenpartij heeft het IIA, met financiering van UT Ladakh, 24 kleine telescopen ter beschikking gesteld aan geselecteerde dorpelingen in het reservaat en hen opgeleid tot astronomie-ambassadeurs. Dit initiatief heeft tot doel de lokale gemeenschap te betrekken bij en voor te lichten over astronomie en het astrotoeristische potentieel van Hanle verder te vergroten.

De directeur van IIA, prof. Annapurni Subramaniam, sprak haar tevredenheid uit over het delen van de unieke hemel van HDSR met astronomieliefhebbers en prees de opleiding van lokale gemeenschappen tot astronomieambassadeurs voor toeristen.

Over het geheel genomen bood het eerste officiële sterrenfeest in het Hanle Dark Sky Reserve amateurastronomen de mogelijkheid om de ongerepte donkere hemel te ervaren en hemellichamen in detail vast te leggen. Het succes van het evenement heeft het potentieel van Hanle als een gewilde bestemming voor astronomieliefhebbers in India en daarbuiten onderstreept.

Definities:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Een organisatie die onderzoek doet op verschillende gebieden van astrofysica en astronomie in India.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: een afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming en het behoud van wilde dieren in het Union Territory van Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Een gebied met een straal van ongeveer 22 km rond Hanle dat is aangewezen als een donkere hemelreservaat om de lichtvervuiling onder controle te houden en de donkere hemel te behouden voor astronomisch onderzoek en astrotoerisme.

– Valse dageraad: een fenomeen dat vóór zonsopgang wordt waargenomen en waarbij de lucht verlicht lijkt te zijn, ook al is de zon nog niet opgekomen.

– Dierenriemlicht: Zwak zonlicht verstrooid door stof in het vlak van het zonnestelsel, zichtbaar in een donkere hemel vóór zonsopgang of na zonsondergang.

– Bortle-schaal: een numerieke schaal die de duisternis van de nachtelijke hemel meet, waarbij Bortle-1 het donkerste niveau is.

– Astronomieambassadeurs: dorpelingen in het Hanle Dark Sky Reserve die zijn opgeleid om toeristen te onderwijzen en te begeleiden in astronomiegerelateerde activiteiten.

Bronnen: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.