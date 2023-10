Astrofotografen verzamelen zich in Hanle om het dierenriemlicht te observeren

Amateurastronomen uit verschillende delen van India kwamen onlangs bijeen in Hanle, een dorp in de regio Ladakh, om getuige te zijn van het ongrijpbare fenomeen dat bekend staat als het Zodiakaallicht en dit vast te leggen. De bekroonde astrofotograaf Ajay Talwar, die al vele jaren naar Hanle komt, benadrukte het belang van een donkere hemel voor het gedetailleerd waarnemen van zwakke objecten. Volgens Talwar kunnen bepaalde astronomische gebeurtenissen zoals de Valse Dageraad of het Dierenriemlicht alleen vanuit Hanle worden waargenomen vanwege de uitzonderlijke duisternis.

Het dierenriemlicht is een zwakke gloed van zonlicht, verstrooid door stofdeeltjes in het vlak van het zonnestelsel. Dit fenomeen is extreem zwak en kan alleen worden waargenomen vanaf de donkerste locaties, vlak voor zonsopgang. De deelnemers aan de Star Party in Hanle hadden het geluk dit kortstondige licht twee opeenvolgende nachten te mogen aanschouwen en fotograferen.

Het evenement trok een diverse groep deelnemers, waaronder lokale dorpelingen, toeristen en astronomieliefhebbers uit steden als Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep en Mumbai. Sudhash Natarajan, lid van de Bangalore Astronomical Society, deelde zijn opwinding over het observeren van obscure sterrenstelsels in Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), dat een uitzonderlijk donkere Bortle-1-hemel biedt om naar de sterren te kijken.

Dorjey Angchuk, een andere deelnemer, benadrukte dat Hanle een toevluchtsoord is voor amateurastronomen. Hij onthulde plannen om de HDSR Star Party op te richten als een jaarlijks terugkerend evenement, in de hoop er een felbegeerde bijeenkomst van te maken voor astronomieliefhebbers in India en daarbuiten. Bovendien wordt Hanle gepromoot als een plek voor astrotoerisme, waardoor meer bezoekers worden verleid om de wonderen van de nachtelijke hemel in deze afgelegen regio te verkennen.

Over het geheel genomen bood de bijeenkomst van gepassioneerde astrofotografen en astronomen in Hanle een unieke gelegenheid om getuige te zijn van de etherische schoonheid van het Zodiakaallicht en om de uitzonderlijke duisternis te waarderen die dergelijke waarnemingen mogelijk maakt.

Bronnen:

– Verschillende definities van termen die in het artikel worden gebruikt, zijn gegeven door professionele astronomen en astrofotografen die deelnemen aan de Hanle Star Party.