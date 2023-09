Oude houten boomstammen onthullen de geavanceerde vaardigheden van de vroege mens

Archeologen hebben in Zambia oude houten boomstammen ontdekt die eerdere aannames over de capaciteiten van de vroege mens in twijfel trekken. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, suggereren dat mensen uit het stenen tijdperk bijna een half miljoen jaar geleden bouwwerken bouwden, wat wijst op een niveau van intelligentie en verbeeldingskracht dat voorheen onbekend was.

Het Deep Roots of Humanity-onderzoeksproject van de Universiteit van Liverpool heeft het oude hout opgegraven en geanalyseerd. Professor Larry Barham, de projectleider, zei dat deze ontdekking zijn begrip van vroege menselijke voorouders heeft veranderd. Hij gelooft dat deze oude mensen hun vaardigheden en creativiteit gebruikten om van hout iets nieuws en groots te bouwen.

De onderzoekers vonden ook eeuwenoud houten gereedschap, waaronder graafstokken, maar de meest opwindende ontdekking waren twee stukken hout die in een rechte hoek in elkaar pasten. Er werden stenen werktuigen gebruikt om inkepingen in de boomstammen te maken, waardoor ze structureel met elkaar konden worden verbonden. Door de aardlagen waarin het hout was begraven te analyseren, stelde het team vast dat het ongeveer 476,000 jaar oud was.

Eerder bewijs van menselijk gebruik van hout bleef beperkt tot het maken van vuur en het vervaardigen van eenvoudig gereedschap. Deze ontdekking daagt het idee uit dat vroege mensen een puur nomadisch leven leidden en laat zien dat ze in staat waren tot complexere constructies.

Het doel van deze houten constructies blijft onduidelijk. De grootte van de boomstammen doet vermoeden dat ze werden gebruikt om iets substantieels te bouwen, mogelijk een platform voor een schuilplaats of een constructie bij een rivier om te vissen. Zonder vollediger bewijs is het echter moeilijk om de exacte aard van deze bouwwerken of de soort oude mensen die ze hebben gebouwd te bepalen.

De houten artefacten zijn naar Groot-Brittannië vervoerd voor analyse en conservering. Zodra dit is voltooid, worden ze teruggestuurd naar Zambia om te worden tentoongesteld. De hoop is dat deze ontdekkingen collecties zullen verrijken en licht zullen werpen op de houtbewerkingstraditie in Zambia en de eeuwenoude menselijke interacties met het milieu.

Bron: BBC News