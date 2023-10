Nieuwe studie bevestigt dat de Golfstroom verzwakt en het mondiale klimaat bedreigt

Een recente studie heeft bevestigd dat de Golfstroom, een grote oceaanstroom die helpt de zeespiegel te reguleren en gematigde omstandigheden in stand te houden, in een alarmerend tempo verzwakt. De stroom warm water door de Straat van Florida is de afgelopen veertig jaar met 4% afgenomen, met mogelijk ernstige gevolgen voor het klimaat in de wereld.

De Golfstroom, onderdeel van het thermohaliene circulatiesysteem, transporteert warmte, voedingsstoffen, koolstof en zuurstof over de hele planeet. Het begint in de buurt van Florida en transporteert warm water langs de oostkust van de VS en Canada voordat het de Atlantische Oceaan oversteekt naar Europa. Deze stroom speelt een cruciale rol bij het handhaven van de temperatuur en het zeeniveau, en de vertraging ervan zou deze delicate evenwichten kunnen verstoren.

Hoofdauteur Christopher Piecuch, een fysisch oceanograaf bij het Woods Hole Oceanographic Institution, beschreef de bevindingen van het onderzoek als het “sterkste, meest definitieve bewijs dat we hebben voor de verzwakking van deze klimaatrelevante oceaanstroming.” De studie analyseerde gegevens uit drie verschillende bronnen, waaronder onderzeese kabels, satelliethoogtemetingen en observaties ter plaatse, om de bewegingen van de stroming rond de Straat van Florida te meten.

Hoewel een verschuiving van 4% misschien klein lijkt, zijn wetenschappers bezorgd dat dit nog maar het begin is. Helen Czerski, oceanograaf aan University College London, vergelijkt het met de begindagen van de COVID-19-pandemie, toen kleine aantallen snel escaleerden. De zorg is dat de vertraging van de Golfstroom een ​​voorbode zou kunnen zijn van een grotere ineenstorting.

Wetenschappers zijn van mening dat de instroom van koud, zoet water uit smeltende ijskappen als gevolg van klimaatverandering verantwoordelijk kan zijn voor de vertraging van de stroming. Het bewijzen van dit verband is echter een uitdaging vanwege de complexiteit van het systeem en de relatief korte tijd dat mensen oceaanstromen rechtstreeks hebben waargenomen.

Verder onderzoek is nodig om de impact van klimaatverandering op de Golfstroom volledig te begrijpen en om onderscheid te maken tussen natuurlijke variabiliteit en door de mens veroorzaakte effecten. De verzwakking van de Golfstroom onderstreept de dringende noodzaak van actie om de klimaatverandering te verzachten en het delicate evenwicht van de klimaatsystemen op aarde te beschermen.

