Nieuwe richtlijnen nodig om gender-inclusieve planetaire naamgeving te bereiken

Een recente analyse uitgevoerd door Annie Lennox, een onderzoeker aan de Open Universiteit, heeft onthuld dat de richtlijnen voor het benoemen van de oppervlaktekenmerken van een planeet genderinclusiviteit ontberen en een voorkeur voor mannen vertonen. Uit het onderzoek van Lennox, waarbij de database van de Internationale Astronomische Unie (IAU) werd geanalyseerd, bleek dat slechts twee procent van de bekende maankraters naar vrouwen is vernoemd.

De IAU is een internationale vereniging van professionele astronomen, en haar beleid regelt de naamgeving van planetaire kenmerken zoals kraters, bergen, valleien, canyons, oceanen en vulkanen. Lennox heeft een open brief aan de IAU geschreven, waarin ze er bij hen op aandringt om de vooringenomenheid in hun naamgevingsbeleid aan te pakken, dat volgens haar in het voordeel is van ‘cisgender blanke mannen’.

De praktijk van het benoemen van maankraters werd in 1635 geïnitieerd door de Italiaanse astronoom Giovanni Battista Riccioli. Voor zijn ontdekkingen nam hij de titels van gerenommeerde wetenschappers over, een traditie die de IAU vandaag de dag nog steeds volgt.

Hoewel de IAU niet rechtstreeks namen toekent, vergemakkelijkt zij de vorming van werkgroepen of taskforces om namen voor specifieke kenmerken voor te stellen en goed te keuren. Deze voorstellen zijn vaak geïnspireerd op historische figuren, mythologie of culturele thema's. Lennox stelt echter dat deze benadering historische onrechtvaardigheden in stand houdt en bijdraagt ​​aan een gebrek aan diversiteit binnen de nomenclatuur.

Het onderzoek van Lennox bracht ook verschillen aan het licht in de vertegenwoordiging van vrouwen onder planetaire kenmerken. Terwijl Mercurius een iets betere vertegenwoordiging laat zien, waarbij 11.8 procent van de kraters naar vrouwen is vernoemd, vertoont Mars aanzienlijke verschillen tussen de geslachten: slechts 1.8 procent van de kraters is naar vrouwen vernoemd. Op Venus daarentegen zijn alle kraters vernoemd naar vrouwen, maar slechts 38 procent wordt toegeschreven aan echte vrouwen die substantiële bijdragen hebben geleverd aan de samenleving.

Om een ​​grotere inclusiviteit en diversiteit in de naamgeving van planeten te garanderen, is het essentieel om de huidige richtlijnen te herzien en te herzien. Dit zou een meer representatieve viering mogelijk maken van de bijdragen die alle geslachten door de geschiedenis heen hebben geleverd. Door een meer inclusieve benadering te hanteren bij het benoemen van planetaire kenmerken, kan de wetenschappelijke gemeenschap ruimte creëren voor een breder scala aan verhalen en gelijkheid en erkenning voor iedereen bevorderen.