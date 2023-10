De toekomst van voedsel in de ruimte: planten kweken voor langdurige missies

Terwijl NASA zich voorbereidt op missies naar de maan en Mars, is een cruciale uitdaging het garanderen van een duurzame voedselbron voor bemanningsleden tijdens hun langere verblijf in de ruimte. Momenteel vertrouwen astronauten vooral op voorverpakt voedsel, dat in de loop van de tijd beperkingen kent op het gebied van kwaliteit en voeding. Om dit probleem aan te pakken onderzoeken onderzoekers de mogelijkheid om voedsel in de ruimte te verbouwen, waardoor de noodzaak van frequente bevoorrading tot een minimum wordt beperkt en een verse en voedzame voedselvoorziening voor langdurige missies wordt gegarandeerd.

NASA heeft in 2015 het project ‘Growing Beyond Earth’ geïnitieerd in samenwerking met de Fairchild Botanical Garden. Bij dit project zijn honderden middelbare en middelbare schoolklassen in de Verenigde Staten betrokken die verschillende zaden kweken in een habitat vergelijkbaar met die op het internationale ruimtestation. ISS). Zaden die in deze klaslokalen gedijen, worden vervolgens overgebracht naar een kamer in het Kennedy Space Center van NASA voor verdere tests. De geselecteerde zaden worden uiteindelijk naar het ISS gestuurd om hun groei onder microzwaartekrachtomstandigheden te beoordelen.

NASA heeft ook gespecialiseerde systemen ontwikkeld om de plantengroei in de ruimte te ondersteunen. Het Groentenproductiesysteem (Veggie) is een kamer met laag vermogen die zes planten kan bevatten. Bemanningsleden verzorgen de planten handmatig en geven ze met de hand water. Een ander systeem, het Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatiseert het voeren en bewateren van planten. De Advanced Plant Habitat is een volledig geautomatiseerd apparaat dat is ontworpen om de plantengroei te bestuderen met minimale betrokkenheid van de bemanning.

Licht- en voedingsomstandigheden zijn van cruciaal belang voor een succesvolle plantengroei in de ruimte. Een reeks experimenten bekend als Veg-04A, Veg-04B en Veg-05 onderzochten de groei van Mizuna-mosterd, een bladgroen gewas, onder verschillende lichtomstandigheden. De opbrengst, voedingssamenstelling en microbiële niveaus van de in de ruimte gekweekte planten werden vergeleken met die op aarde. Bemanningsleden beoordeelden ook de smaak, textuur en andere kenmerken van de producten. Een ander experiment, Plant Habitat-04, concentreerde zich op de interacties tussen planten en microben en beoordeelde de smaak en textuur van chilipepers.

Eerste experimenten hebben aangetoond dat microzwaartekracht de ontwikkeling van planten kan beïnvloeden, maar de algehele plantgezondheid niet schaadt. Tarweplanten werden bijvoorbeeld 10% groter in microzwaartekracht vergeleken met hun tegenhangers op aarde. Uit het Seedling Growth-onderzoek is gebleken dat zaailingen zich kunnen aanpassen aan microzwaartekracht door de genexpressie te veranderen die verband houdt met door de ruimte geïnduceerde stressoren. Zwaartekrachtdetectie in planten werd onderzocht via het Plant Gravity Sensing-onderzoek, uitgevoerd door de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). In dit onderzoek werd de impact van microzwaartekracht op het calciumgehalte gemeten en werd inzicht verkregen in het ontwerpen van effectieve methoden voor het kweken van planten in de ruimte.

Adequate watertoevoer is een belangrijke uitdaging in microzwaartekracht. Het Plant Water Management-onderzoek toonde een hydrocultuurmethode aan om plantenwortels van water en lucht te voorzien. In het XROOTS-onderzoek werd geëxperimenteerd met hydrocultuur- en aeroponic-technieken (op luchtbasis) als alternatief voor traditionele grondteelt. Deze technieken hebben het potentieel om grootschalige gewasproductie mogelijk te maken voor toekomstige ruimteverkenning.

Verder betrof het VEG-03-onderzoek de teelt van verschillende groenten, waaronder Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mosterd en Rode Romaine Sla. Tijdens het experiment voerde NASA-astronaut Mike Hopkins de allereerste plantentransplantatie ooit in de ruimte uit, waarbij gezonde spruiten van het ene plantenkussen naar de worstelende planten in Veggie werden overgebracht. Deze succesvolle transplantatie biedt nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de plantengroei in microzwaartekracht en het uitbreiden van de verscheidenheid aan gewassen die in de ruimte kunnen worden gekweekt.

Terwijl NASA haar onderzoek en experimenten voortzet, wordt het duidelijk dat het kweken van planten in de ruimte een veelbelovende oplossing is voor langdurige missies. De kennis die uit deze inspanningen voortkomt, zal toekomstige technologieën en methoden voor duurzame voedselproductie in de ruimte helpen vormgeven, ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen van het agentschap op het gebied van menselijke verkenning buiten de aarde.

